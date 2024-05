Padres de familia no aceptan convocatoria a paro laboral del magisterio

La presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF), María Elena Brindis Rodríguez, dijo no estar de acuerdo con la convocatoria del magisterio de Chiapas para realizar un paro laboral a partir del próximo 15 de mayo, debido a que afectará a los educandos.

En entrevista telefónica, aseguró que no les han consultado nada, “desde luego que podría haber una afectación a los alumnos, no es nada más parar por parar, tienen que tener una razón poderosa, por ejemplo una pandemia, un temblor, pero dejar a los niños sin clases va a estar difícil para los educandos".

Instalaciones de la escuela de Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Expuso que esta decisión no será aceptada por todo el magisterio, si por los padres de familia, "ha de ser solo una espantada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esperamos que no haya nada, esperamos que no sea una realidad, yo espero que no sea realidad, insistió Brindis Rodríguez.

Precisó que el 15 de mayo se prevé un evento de entrega de reconocimientos por antigüedad al magisterio, también para los jubilados; asimismo dijo que por años se cree que ese día se genera la negociación pero en realidad con mucha anticipación se les concede esos beneficios, “lo que esperamos es que los derechos de las niñas y los niños no se afecten”.

De acuerdo con la Secretaría de Educación el ciclo escolar 2023 - 2024 en Chiapas registra aproximadamente un millón 841 mil 863 alumnos en todos los niveles educativos a través de 74 mil 960 grupos en 20 mil 697 escuelas en todos los municipios de la entidad con la participación de 91 mil 247 docentes pertenecientes a las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En el nivel de educación inicial suman un total de 531 escuelas con un universo de 27 mil 926 alumnos que son atendidos en 200 grupos con un total de 2 mil 290 docentes; en el nivel de educación especial son en el estado 132 escuelas con un total de 12 mil 218 alumnos distribuidos en 394 grupos atendidos por un universo del 979 docentes; en educación preescolar se atienden en este ciclo escolar a 293 mil 021 alumnos en un universo de 7 mil 255 escuelas distribuidos en 14 mil 072 grupos con un universo de 15 mil 012 docentes, tanto del nivel federal como estatal y particulares.

En el nivel de educación primaria suman 8 mil 335 escuelas con un universo de 794 mil 402 alumnos en 33 mil 394 grupos atendidos con 32 mil 939 trabajadores y trabajadoras de la educación; en educación secundaria son 2 mil 729 escuelas con 292 mil 302 alumnos en 11 mil 919 grupos y atendidos por 16 mil 163 docentes, en Formación para el Trabajo se cuenta con 386 escuelas con 85 mil 651 alumnos en 7 mil 194 grupos atendidos con un total de 2 mil 941 docentes.

En educación media superior son mil 013 escuelas con 212 mil 038 alumnos en 7 mil 788 grupos atendidos atendidos por 10 mil 685 docentes, y en el nivel superior, que reanudarán en la segunda quincena de enero y otras instituciones de educación a finales de enero y serán 316 escuelas con 124 mil 305 alumnos atendidos por 11 mil 338 docentes.