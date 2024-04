PRI entrega constancias a candidatos y establece precauciones para campañas en Chiapas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) entregó este sábado constancia a los candidatos a presidentes municipales, síndicos, regidores y diputados locales para las elecciones del 2 de junio, el próximo 30 de abril estarán iniciando campañas políticas para concluir el 29 de mayo, tres días antes de la jornada electoral.

La entrega lo realizaron el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, acompañado del presidente estatal del PAN, Carlos Alberto Palomeque Archila y del presidente estatal del PRD, José Antonio Vazquez Hernández, que encabeza la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas.

En presencia de la candidata a la gubernatura del estado, Olga Luz Espinosa Morales y de los aspirantes al Senado de la República, Williams Ovalado Ochoa Gallegos y Micaela Teratol Gómez, además de Emilio Enrique Salazar Farías, candidato a diputado federal por el noveno distrito electoral con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, el dirigente estatal del PRI pidió a las y los candidatos a su mayor esfuerzo para presentar a la sociedad las propuestas que contribuyan a la paz, a la justicia, a la seguridad y al progreso.

Zuarth Esquinca pidió a los candidatos valorar las condiciones de inseguridad en sus territorios y no poner en riesgo su vida, los candidatos a diputados federales tienen el protocolo de seguridad del Instituto Nacional Electoral, así como los candidatos al Senado de la República y la candidata a la gubernatura, los aspirantes para miembros de ayuntamientos y diputaciones locales que necesiten el protocolo del INE nosotros lo respaldamos, vamos a hacer las gestiones correspondientes.

En ese sentido no tengo nada que decir, se ha cumplido, los candidatos deben valorar el grado de seguridad y solicitar lo que proceda, Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, tiene el protocolo de seguridad del INE El partido no tiene dinero para ello.

Las campañas para la elección de miembros de ayuntamientos y diputaciones locales iniciarán el 30 de abril y hasta el 29 de mayo y deberán tener precauciones, la participación democrática es fundamental, vamos a ganarnos la confianza de la gente en el territorio, va a haber muchas sorpresas, hay focos rojos por la inseguridad en municipios de la Sierra, Frontera, Altos, Metropolitana.

Entre otros los municipios focos rojos por inseguridad son Altamirano, Venustiano Carranza, Pantelhó, Ocozocoautla, La Concordia, Ángel Albino Corzo, El Parral, Villacorzo, Villaflores, Frontera Comalapa, El Porvenir, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Chicomuselo.

Yo soy un convencido de la participación democrática, pero cuando esta pone en riesgo la integridad de cualquier ciudadano no podemos confiarnos, los candidatos irán a los territorios a ganarse la confianza ciudadana pero la cuestión de la seguridad no les atañe, es responsabilidad de los gobiernos federal y estatal.

Dijo que no lo han pedido la seguridad en la Mesa de Seguridad para el Proceso Electoral 2024 porque no ha habido reunión, no ha habido convocatoria a los partidos políticos al día de hoy.

Adelantó que la candidata presidencial del PRI, PAN Y PRD estará en Tapachula, Tonalá y Huixtla el próximo martes 23 de abril.

