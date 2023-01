Cuestionario Proust: Paola Decanini

Inició sus estudios de piano a los 4 años y realizó su carrera de composición y producción en el Berklee College Of Music. Ha hecho música para cortos, películas, documentales y comerciales. Ha compuesto y producido canciones para la Banda Sinaloense Aljibe, Los Cardenales De Nuevo León, Banda Zirahuén, Priscilla Félix y Nora Gonzales. A principios de 2022 lanzó su primer álbum titulado Dual. Actualmente radica en la Ciudad de México.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Tengo una personalidad expresiva, apasionada y un poco introvertida.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Vivir en donde están mis pies, no perderme en el pasado ni en el futuro, hacer lo mejor que puedo con lo que tengo y ponerle amor a todo lo que hago en el pedacito del mundo donde me toque vivir.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

Procrastinar.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

El juicio hacia una situación que nunca han vivido o desconocida. La gente fiel a sus dogmas.





¿Tu gran miedo?

Miedo a padecer demencia algún día y a la soledad.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Actualmente estoy tratando de vivir lo más bonito que puedo, trato de ser positiva ante cualquier situación, aprendiendo del camino y de cada persona que se me cruza.

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Tengo mis vestuarios ordenados por día de la semana y repito los mismos vestuarios todas las semanas hasta que me harto. Únicamente cambio completamente de vestuario cuando es una ocasión especial o tengo un show. También me hago de comer todos los días lo mismo a menos de que sea una ocasión especial.





¿La persona viva a la que más admiras?

Admiro mucho a mi mamá. Siempre ha sido mi mayor inspiración y ejemplo a seguir.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Aquellas personas que únicamente se preocupan por ellas mismas y que ciegamente van dañando a los demás.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Siempre estoy recordándome que tengo que vivir donde están mis pies. También me cuento la historia de que son muy importantes las anécdotas que haces en el camino, no sólo el final del recorrido.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Al final, las mentiras se descubren y es muy vergonzoso, no me gustan. Trato de no recurrir a ellas, pero alguna vez he recurrido por miedo a quedar mal en una situación o miedo a decepcionar a alguien.

¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un

hombre?

Que sepa escuchar, que sea auténtico e inteligente, soñador, elegante, sensible y con un buen sentido del humor.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Creo que las mismas del hombre: Que sepa escuchar, que sea auténtica e inteligente, soñadora, elegante, sensible y con un buen sentido del humor.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi familia y Panchito, mi perro.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Uno de los momentos más felices de mi vida fue durante la pandemia, cuando comencé a componer mi disco Dual. Mi felicidad también la mido por los departamentos en los que he vivido, ya que siempre estoy cambiándome de casa, he tenido muchos hogares. Mi lugar favorito fue en mi departamento pandémico de Mazatlán, en la colonia Condesa.





¿Qué talento te gustaría tener?

Admiro mucho el baile, se me hace hermosa la expresión corporal, es fascinante la gente que sabe hacerlo bonito.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

No dejar nada para después.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Creo que tengo una buena capacidad de perseverancia y paciencia, eso me ha ayudado a no desesperarme y mantenerme constante en esta carrera.

¿Dónde te gustaría vivir?

Me encantaría vivir en un futuro lejano en algún bosque, tener un estudio de grabación a mi familia y un temazcal.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mis libros y libretas, mi guitarra y mi piano.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Michelangelo, admiro su obra y personalidad.





¿Tu pasatiempo favorito?

Me gusta hacer manualidades, cosas con barro. También estudiar cosas nuevas y cocinar.





¿Cómo te gustaría morir?

A gran edad, con la mayor sabiduría posible y haber construido grandes

anécdotas.

¿Tienes un lema?

Saber escuchar es arte.

