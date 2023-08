Guillermo Logar narra el viaje del Guernica de Picasso

A pesar de ser considerada por Pablo Picasso como su obra maestra, el Guernica no fue concebido ni pudo exhibirse en España, hasta pasados 44 cuatro años de su creación, en 1937. Su traslado desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) a la Península Ibérica, significó el cierre de una época.

En Guernica. El último exiliado, el director Guillermo Logar, da fe, con investigación en numerosos archivos, de la importancia de esta obra y el hecho de que pueda ser conocida por el pueblo para el que fue creada, en denuncia de las atrocidades de la guerra, como fueron los bombardeos al pueblo vasco que sufrieron por parte de milicias alemanas e italianas.

“Este documental desarrolla la historia de cómo es que se conformó el significado del Guernica para el pueblo español, a la hora de la transición política. Por eso es que lo llamo ‘el último exiliado’, el que esta obra haya llegado a España significa el cierre de una etapa de grandes consensos de ideologías, y el gran último símbolo necesario para que todos los españoles pudieran comenzar una convivencia en paz, después de casi 40 años de dictadura”, explica Logar en entrevista con El Sol de México.

Con información en su mayoría inédita de varios archivos estatales españoles, así como del acervo fotográfico de la periodista Marisa Flores, del periódico español El País, el documental da una revisión gráfica y testimonial de este proceso de “repatriación” artística desde la voces de sus más cercanos actores, entre ellos la catedrática Genoveve Tusell, hija de Javier Tusell, quien lideró la operación del viaje del cuadro.

El realizador explica que significó un gran esfuerzo político y cultural por parte del gobierno español, que, después de haber mantenido una relación cerrada con el mundo, se mostraba como un país abierto a la democracia mundial.

“Picasso no dejó claro su herencia qué iba a pasar con cada una de sus obras, por lo que ha habido problemas familiares. Sin embargo, él dejó una nota específica sobre el Guernica, que él consideró su obra maestra, en la que dice que no entraría a España hasta que se reinstaurara la democracia o, como dijo, en un primer momento, la república, que no ha pasado hasta el día de hoy, pues el gobierno español es una monarquía parlamentaria, pero que sí se transformó en democracia con las primeras elecciones de 1977”, puntualizó Logar.

Logar menciona que esta obra sigue teniendo injerencia en la política europea. Como ejemplo menciona al presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, quien hizo referencia a este cuadro cuando pidió ayuda al Parlamento español para contrarrestar el ataque de Rusia a su país.

Ante una nueva ola de partidos y gobiernos fascistas en Europa, Logar trae a colación las declaraciones del partido de ultra derecha Vox, cada vez más fuerte en el país ibérico, que ha llegado a poner en duda los hechos sucedidos en Guernica argumentando que se trató de un ataque republicano y no fascista extranjero.

El realizador espera con este documental generar mayor conciencia de los peligros que suceden en el presente y que puedan suceder en el futuro para que la población esté alerta de las consecuencias de la intolerancia, el fascismo y la guerra. Esto, además de que está seguro de que el pueblo mexicano podrá identificarse con la historia moderna de su país, con el que compartimos una historia más allá de la lengua, que se vio reforzada con el refugio de españoles republicanos que echaron raíces en México desde el siglo pasado.

Tras exhibirse con presencia del director en la Filmoteca de la UNAM, el documental se presentará este jueves en el Ateneo Español, y el sábado 26 en el Centro Cultural de España en México.