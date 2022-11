Netta: La virtud de ser especial

En el mundo hay miles de personas que se desviven a diario por dar una imagen de originalidad, y que irónicamente terminan pareciéndose a muchas otras. Pero de vez en cuando también surgen personajes con una originalidad que no parece calculada, sino producto de vivencias, ideas o reflexiones propias.

La cantante, compositora y DJ israelí Netta Barzilai, más conocida como Netta, es una de esas figuras que, desde su debut en 2017 ha dado muestra de sólo atender a sus propios estándares estéticos no sólo de la música, sino también del arte, la belleza y la vida en general.

Muchos la conocieron en 2018, luego de que resultó ganadora en el festival de Eurovisión, donde participó con una canción titulada “Toy”, escrita por Doron Medalie y producida por Stav Beger.

Desde entonces, la cantante ha llamado la atención de miles de personas alrededor del mundo, gracias a posteriores grabaciones entre las que se encuentran "Bassa Sababa", "Ricki Lake", "Cuckoo" y "I Love My Nails", así como sus propias versiones de "The Times They Are A-Changin'", de Bob Dylan y de “Barbie girl”, de Aqua.

Sí, así de amplio puede ser el espectro que esta artista abarca, ya sea con canciones propias o de otros autores, y en las que siempre queda claro que su única intención es liberarse, compartir sus dudas y certezas, su dolor y alegría, y con ello contagiar a quienes la escuchan.

A propósito del lanzamiento de su más reciente sencillo "Playground Politica", que grabó en colaboración con el cantante Mr. Eazi, la artista dice a El Sol de México:

“Es una canción que escribí sobre mi infancia en Nigeria, cuando estaba en una escuela internacional y me hizo tener una especie de sentimiento utópico, porque iba con un niño de Japón, dos de Nigeria y uno de Inglaterra… Había mucha diversidad, por lo que nadie era realmente especial pero al mismo tiempo todo el mundo era especial. Eso me hizo crecer como una especie de luciérnaga que iba por su cuenta, brillando con luz propia, pensando de forma independiente… Pero cuando volví a Israel, de donde son mis padres, llegué a un salón de clases lleno de niños blancos y en el que de repente yo era la única diferente, y créeme que entrar en ese mundo con otra perspectiva de pronto te hace sentir que no eres digna de muchas cosas, que no puedes ser líder, que no puedes tener un novio… Así que perdí mi confianza y mis habilidades sociales, perdí todo… Después creamos esta canción, cuando me di cuenta de que para poder sanar necesitaba volver a visitar mi pasado y hacer un homenaje a aquella niña que fui, así que fuimos a Nigeria y filmamos el video allí, de hecho visité mi escuela, así como Beyoncé, y me recibieron con un cartel de bienvenida… De hecho la escuela permanece exactamente igual, así que imagínate el colapso emocional que tuve… Esa es básicamente la historia de la canción”.

Anteriormente hiciste tu propia versión de “Barbie girl”, de Aqua. ¿Cómo conociste esa canción y por qué decidiste hacerle un cover?

Bueno, de niña siempre jugué con muchas Barbies. Y bueno, ya sabes la historia de que antes sólo vendían Barbies de un solo color, un solo un tamaño y un solo color de pelo, lo que te enseña que esa es la forma en que debe verse tu cuerpo y que ese es el estándar de belleza, y que si tú no eres así, pues es tu problema y tienes que lidiar con ello. Así que como te digo, crecí con la idea de que era menos que otros, pero cuando escuché esa canción me sonó tan oscura y me pareció que ponía muy de relieve la situación de muchas mujeres, así que para mí fue muy natural hacer una versión, y por ello decidí agregarle un auto-tune también muy oscuro… La verdad es que me gustó mucho el resultado.





¿Qué más quieres comunicar con tus canciones? ¿Qué temas o ideas son importantes para ti en este momento?

Cuando hago música es algo muy terapéutico para mí. Generalmente lo que intento es hacerme sentir mejor, y cuando lo consigo, entonces también me gusta inspirar a otras personas. A veces creemos que somos los únicos con ciertos problemas, pero es muy reconfortante saber que no estás solo. Siempre me enseñaron que no me parecía a nadie más, así que necesitaba encontrar un nicho y hacer cosas especiales, así que empecé a desarrollar un mecanismo de defensa y entonces decía: Si nadie usa un loop de cierta forma, lo haré yo, si nadie se viste así, lo haré yo… Así que estoy muy feliz de tener la oportunidad de hacerlo y de con ello hacer felices a otras personas.





Es decir, crear de adentro hacia afuera.

Claro, desde ese lugar es donde estoy creando. Antes que nada estoy yo, porque primero necesito estar segura de recuperarme y de sentirme mejor. Y aunque todo comience por mí, finalmente termina siendo algo social, porque soy parte de la sociedad, estoy en ella y obviamente estoy sufriendo por algo y veo a otras personas sufriendo por algo… Esto es el resultado de todo eso.





Una cualidad que está presente en casi todas tus canciones es el elemento bailable. ¿Es algo importante para ti o algo en lo que pienses cuando grabas una canción?

Yo creo que sólo es la energía que sale. No puedo explicarlo demasiado, simplemente sucede que estamos por ejemplo con mi productor y él comienza a tocar algo y me conecto… Es como si no pudiera controlarlo, porque sale todo de una manera muy transparente. Y bueno, tampoco es que todo el tiempo sea divertido lo que hacemos, aunque debo decir que soy una persona muy feliz en mi interior… La música es mi motor, mi generador, lo que me empuja hacia adelante.





¿Tienes algún modelo a seguir dentro de la música?

Cuando tenía 12 años descubrí a Aretha Franklin. Estaba en mi casa escuchando la radio y de repente sonó… Nunca la había oído antes, así que recuerdo que me quedé ahí, esperando a que el locutor dijera algo sobre la cantante, pero no dijo nada, así que comencé a llorar, porque acababa de escuchar algo que sacudió mi mundo y no sabía qué era. Así que fui con mi madre y le canté un poco, para ver si sabía, pero tampoco pudo y fuimos a una tienda de CDs, y ahí teníamos al empleado revisando CD tras CD mientras yo trataba de imitar lo que había escuchado, hasta que finalmente lo encontró y definitivamente eso cambió mi vida, escucharla, con esa voz tan increíble.

