Canelo Álvarez presume una gran fortuna: estos son los negocios que lo hacen millonario

El Canelo Álvarez fue considerado por la revista Forbes dentro de los 10 deportistas mejor pagados en el mundo, tiene el quinto lugar de la tabla a nivel mundial y el segundo sitio en Latinoamérica.

De acuerdo con la revista especializada, el peleador tapatío tendría ingresos estimados de 110 millones de dólares al año, mismos que no solamente obtiene de sus peleas.

Te puede interesar: Canelo Álvarez vs John Ryder: dónde y a qué hora ver la pelea

Obviamente las bolsas de sus peleas suman una cifra importante para los ingresos de Álvarez, sin embargo, al tener un promedio de dos peleas al año, no es su único ingreso.

The king is coming home 🔜 #CaneloRyder pic.twitter.com/UcchObbVvm — Canelo Alvarez (@Canelo) April 13, 2023

El tapatío tiene una faceta que no es tan conocida, al menos no para las personas que no siguen de cerca su carrera. Canelo es un hombre de negocios, ha invertido muchas de sus ganancias para generar más ingresos.

“Tengo varios negocios. Me he juntado con gente que he podido confiar, que he podido hacer las cosas y tengo varios. Desde gasolineras, tiendas de conveniencia, bebidas. Pinta para seguir en el boxeo, cuatro, cinco años más, y seguir haciendo mis negocios”, comentó para Q&G.

¿Cuáles son los negocios del Canelo Álvarez?

Saúl Álvarez tiene una buena cantidad de dinero invertida en negocios que le han asegurado tener una vida tranquila para el momento en el que decida decir adiós al cuadrilátero.

La primera empresa que Álvarez tuvo fue “Canelo Espectáculos”, una compañía fundada por el peleador en conjunto con sus entrenadores Eddy Reynoso y Chepo Reynoso. La intención fue contratar y diseñar espectáculos artísticos, deportivos y musicales.

Este es el primer vistazo a Canelo Energy, la cadena de gasolineras impulsadas por @Canelo 👀 pic.twitter.com/MSrAwabMe9 — Esteban Montejo Lecuona (@stevemontejo) July 1, 2021

Posteriormente hizo SSA Capitales y Más, una empresa en la que tiene la intención de desarrollar proyectos de inversión, así como los servicios de asesoramiento para contratos, acciones, intereses y convenios.

Por si fuera poco, cuenta con una cadena de gasolineras que pueden encontrarse por Guadalajara y Tepatitlán que lleva el nombre de Canelo Energy. A la par de las gasolineras tiene una cadena de tiendas de autoservicio llamada Upper.

Otro de los emprendimientos del máximo ganador en los medianos es VMC, una marca creada para comercializar cocteles. Dentro de este ámbito también tiene su propio tequila. Siguiendo por el tema de las bebidas está Yaoca, una marca que comercializa bebidas rehidratantes y suplementos alimenticios.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, está su cadena de tacos que pueden encontrarse en Guadalajara, “El Pastro del Rica”, una empresa que creó junto a su hermano Ricardo.

Y finalmente está Canelo Store, una tienda en donde se vende su propia línea de ropa.

Publicado en ESTO