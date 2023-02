Tras golpiza en La Corregidora, ¡No pasó nada! 73 vinculados a proceso y cero encarcelados

Habían acudido a un partido de futbol y acabaron en el piso, casi inertes y ensangrentados por una golpiza inclemente suscitada en el estadio La Corregidora el cinco de marzo de 2022. El hecho desató la indignación, alerta y miedo en el medio futbolístico nacional e internacional.

El saldo de la violencia en el coso de los Gallos fue de 26 heridos, tres de gravedad, sin fallecimientos por lamentar… y a un año de distancia, ninguno de los agresores está en la cárcel, todos están libres.

Te puede interesar: Sondeo revela que el 67% de aficionados no se sentirían seguros en un estadio

De acuerdo con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, todo el peso de la ley caería sobre los culpables del episodio negro de la Liga MX.

“No me importa donde hayas nacido, dónde te estés escondiendo, lo que hiciste lastimó a las familias queretanas y visitantes, pusiste en riesgo a las familias que quieren disfrutar de un evento deportivo, no mereces estar en las calles y no lo vas a estar (…) vamos a aplicar la ley y sin contemplaciones”, indicó el mandatario local hacia los violentos, unas horas después de los hechos.

Mauricio Kuri, Gobernador del Estado de Querétaro, condenó los hechos de ayer en La Corregidora 🗣



🎥: @LuisGardunoJr



👉🏻https://t.co/IIp92qxSpY pic.twitter.com/6BK9vf4Ek4 — Esto en Línea (@estoenlinea) March 6, 2022

¿Qué pasó con los detenidos por la golpiza en el estadio de Gallos?

El Poder Judicial queretano envió a ESTO un documento solicitado mediante la Plataforma de Transparencia en el cual se señala que “todas las personas se encuentran en libertad”.

Sin embargo, esto no quiere decir que los responsables se quedaron en la impunidad, ya que hubo “cincuenta y ocho personas vinculadas a procesos (asuntos que ya se encuentran concluidos); y respecto de 1 persona que promovió amparo, está pendiente de verificarse la audiencia inicial”. En cuanto a las sentencias condenatorias “fueron 58 de procedimiento abreviado, sin que se haya emitido sentencia absolutoria”.

Los números tras la violencia en la corregidora

CARPETAS INICIADAS: 9

CATEOS: 57

PERSONAS VINCULADAS A PROCESO: 73

SERVIDORES PÚBLICOS ENTREVISTADOS: 328

ÓRDENES DE APREHENSIÓN SOLICITADAS: 87

ÓRDENES DE APREHENSIÓN CUMPLIMENTADAS: 56

PERSONAS SENTENCIADAS: 58

ARCHIVOS MULTIMEDIA ANALIZADOS: 400

AGRESORES EN LA CÁRCEL: 0

*FUENTE: FISCALÍA GENERAL DE QUERÉTARO Y PODER JUDICIAL DE QUERÉTARO

El abogado penalista Gabriel Regino explica las posibles causas por las que los agresores ya se encuentran libres.

“Varias personas fueron detenidas con motivo de sus lamentables acontecimientos. También, de acuerdo con la reglas del proceso penal acusatorio por el tipo de delitos que les fueron imputados, permitió que ellos obtuvieran una figura que se llama la suspensión condicional del proceso”, detalla.

Agrega que como las penas impuestas no excedieron los cinco años de prisión, el proceso terminó por cerrarse.

El operativo que se lleva a cabo en Querétaro pretende encontrar a 26 agresores en la Corregidora, mismo número de órdenes de aprehensión que giró la fiscalía 🚓



📹 Ángel Gutiérrez | @DiarioQro

👉🏻 https://t.co/u95xnaMgFS pic.twitter.com/nbKeVi9nOi — Esto en Línea (@estoenlinea) March 8, 2022

“La suspensión condicional del proceso es una figura procesal que permite a las personas que son imputadas por delitos, cuyo término medio aritmético no excede los cinco años de prisión, a que puedan obtener una parálisis del proceso durante seis meses con la condición de que cumplan algunas medidas como podrían haber sido por ejemplo no acudir al estadio, y, si después de esos seis meses no hubiesen incurrido en ningún otro hecho delictivo, los procesos que se les habían abierto quedan completamente cerrados”, explica Regino.

“Lo mismo sucede con el procedimiento abreviado donde una persona acepta ser responsable de los hechos, se le impone una pena que puede ser menor y que puede ser sustituida por multa, como seguramente así habría ocurrido”. añade el litigante, quien fuera artífice de los operativos de seguridad en el futbol en el periodo 2003-2006.

Acusaciones pudieron ser por lesiones y no tentativa de homicidio

Otro abogado que pidió el anonimato refiere que las acusaciones hacia los violentos pudo ser por lesiones y no por intento de homicidio.

Una cosa lamentable y vergonzosa lo que ocurrió con los aficionados de Atlas y Querétaro 😡❌🏟️



👉🏻 https://t.co/us6l1u9VhI



📹 | José Juan Rodríguez pic.twitter.com/fBy7ctvlUc — Esto en Línea (@estoenlinea) March 6, 2022

La diferencia a nivel penal es que por el primer delito, el castigo es “de dos a cuatro años de prisión si ponen en peligro la vida”, de acuerdo con el Código Penal de Querétaro, mientras que por el segundo, la condena sería de seis años a 13 años.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Las sentencias fueron por menos de cinco años de prisión, entonces, se les concede la libertad bajo fianza y se establece reparación del daño. Eso sí, van a tener antecedentes penales de por vida”, concluye.

Medidas de la Liga MX tras los hechos en la Corregidora