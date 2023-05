No saldré por la puerta chica: Kiril Todorov no dejará la FMN tras polémica con nadadoras

A pesar de la problemática que existe en los deportes acuáticos, por la mente de Kiril Todorov no está la renuncia a la presidencia de la Federación Mexicana de Natación (FMN). El directivo fue desconocido por la World Aquatics, sin embargo, para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), organismo dirigido por Ana Guevara, no existen irregularidades, por lo que su consejo directivo sigue vigente de acuerdo a las leyes mexicanas.

“No tengo por qué irme por la puerta chica, y escapar o esconderme, yo tengo que aclarar esto, y que se deslinden las responsabilidades de particulares y servidores públicos que se han prestado a esta baja persecución sin elementos, así que si esto fuese la solución, hace mucho que lo hubiera hecho, pero eso no va a solucionar nada, estamos combatiendo las decisiones que el TAS ha tomado de manera unilateral, sin derecho a audiencia, sin permitirnos aportar siquiera una prueba de lo que pasó en México”, expuso Todorov, en entrevista exclusiva con ESTO.

Te recomendamos: Kiril Todorov defiende a Ana Guevara: “Ella no los tiene vendiendo trajes de baño, ni en OnlyFans”





En enero de 2022, la World Aquatics le informó a Kiril Todorov que quedaba desconocido como presidente de la FMN, al argumentar mala gobernanza y ordenó, con efecto inmediato, la creación de un Comité Estabilizador que quedaría al frente de los deportes acuáticos en México, el directivo se negó a la renuncia. La decisión de la Federación Internacional no fue respaldada por la Conade. El choque de posturas derivó en una suspensión de los recursos y becas a los atletas de los deportes acuáticos, quienes tienen ya cinco meses sin recibir su beca, a poco más de un año de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Deportes Julio Iglesias podría ganar su cuarto anillo de la NBA gracias a Miami Heat, ¿qué relación tienen?

Kiril Todorov asegura que su renuncia no solucionará nada

Sin una solución en el horizonte, el gremio de la Natación pide la renuncia de Kiril Todorov a la FMN, quien ahora mismo se defiende tras ser vinculado a proceso por presunto peculado y desvío de 155 millones de pesos.

“¿Qué pasa si yo me voy en este momento? Uno, desde la óptica jurídica, eso no resuelve el problema con la velocidad que se necesita atender, lo que esto implica no solamente que se convoque a elecciones en la FMN, implica que estas elecciones sean legalmente convocadas y legalmente llevadas a cabo para que el Consejo Directivo que resulte electo tenga las facultades y atribuciones, pero la FINA (sic) le ha puesto un candado a México en este sentido, con este Comité Estabilizador que ha instalado y que ya está haciendo las veces de un consejo directivo, pero de una manera lamentable”, agregó.

Tras ser desconocido por la Federación Internacional, Todorov interpuso una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la cual fue desestimada en marzo pasado. El dirigente apeló ante la justicia internacional al argumentar un procedimiento erróneo, y está a la espera de una resolución. En todo caso, piensa llegar hasta la última instancia.

“Mientras las leyes mexicanas no se hayan agotado y mientras no haya una resolución firme, que sea cosa juzgada, inapelable, que haya determinado un juez federal en México que no tiene facultad esta Federación Mexicana de Natación y que en cambio hay un ente, llámese Comité Estabilizador, que constituyan otra federación, que sí las tiene, es cuando este capitán se va a salir del barco, porque un capitán no abandona su barco, no fui educado así, y yo me voy a quedar en el barco hasta que una última instancia me diga que me haga a un lado y que estén las condiciones dadas para que no quede en estado de indefensión las especialidades acuáticas de México, porque hoy en día, no hay una autoridad contra la cual se pueda ir uno”.





Kiril Todorov. Ramón Romero | ESTO

¿Ana Guevara proteje a Todorov?

En el conflicto, la figura de Ana Gabriela Guevara ha tomado relevancia al no respaldar la resolución de la World Aquatics de desconocer a Todorov como presidente de la FMN. La directora de la Conade ha explicado en reiteradas ocasiones que esperará una resolución definitiva, en tanto esto no ocurra, seguirá reconociendo a su consejo directivo como el vigente. Para Todorov, no existen razones para que Guevara lo proteja, pues de los 155 millones que supuestamente fueron desviados, sólo -señaló- el 0.01 por ciento fueron administrados por la Conade dirigida por la ex velocista.

“Hay gente que ha dicho que la Conade me protege, que Ana me mantiene ahí y me defiende a capa y espada, eso es muy fácil de decir cuando no hay conocimiento de los temas o cuando hay una intención de dañar”. “La Conade, más de un año antes de que yo supiera que me estaban investigando, entregó cajas y cajas de pruebas, y que bueno que entregó todo, porque no hay nada de ocultar”.





Kiril Todorov. Ramón Romero | ESTO





Kiril quiere dejar una FMN sana

Todorov llegó a la presidencia de la FMN en el 2009 y tras dos periodos al frente, en febrero de 2021 buscaba una tercera reelección. A decir del directivo, en sus planes ya no está el mantenerse al frente del organismo.

“Cuando esto se esclarezca, mi obligación, como lo fue desde el día uno que asumí la presidencia de la FMN, es que deje una institución estable. Hoy por hoy no tendría la intención de continuar porque las afectaciones que han ocasionado estas personas son difíciles de imaginar, nadie sabe cuánto pesa el costal hasta que uno lo lleva a cuestas”El pasado 5 de mayo, Todorov fue vinculado a proceso por el delito de presunto desvío de recursos de 155 millones de pesos. Según lo indica la ley, se llevará a cabo una investigación complementaria con una duración de seis meses, antes de que se lleve a cabo el juicio.

“El juez que me vinculó de nuevo es el mismo de la ocasión anterior, ¿qué sigue?, que agotemos los procedimientos legales, las instancias que tenemos a nuestro alcance, amparo indirecto, tribunal colegiado, y así sucesivamente, y en todo este tiempo ¿quién gana?, nadie, ¿quién pierde? los atletas”.





Kiril Todorov. Ramón Romero | ESTO

Empresario engañó a Satiago Nieto

El pasado 5 de mayo, tras una audiencia que duró más de 20 horas, el juez determinó vincular a proceso a Kiril Todorov por presunto desvío de 155 millones de pesos. El dirigente acudió con cajas repletas de pruebas de comprobaciones de los eventos realizados con las cuales buscó defenderse, sin embargo, no pudo evitar el procedimiento.

“La sentencia de la ejecutoria de amparo del colegiado fue inobservada, lo que nos pasó en el 2021 nos pasó en el 2023, en la audiencia, no hubo ningún ejercicio de control de resultado, no hubo debate después de todo el desahogo de pruebas, hubo un silencio, ni interés de refutar lo que decía la defensa”, acusó.

De acuerdo con la versión de Todorov, un empresario de acuáticas “engañó y azuzó a un ex titular de la UIF” -por lo tiempos señalados, Santiago Nieto-, para armar el proceso legal por peculado en su contra.

El directivo aseguró que “no existe adeudo de recurso por parte de la FMN a la CONADE por comprobación o reintegro de recursos públicos. En ninguno de los años en los que se pretenden imputar imputar dichos desvíos, ni en ninguno otro”.

“Cada peso y centavo, conforme al procedimiento de comprobaciones de la Conade, la FMN lo ha comprobado siempre, y cuando digo que se ha comprobado no es cosa menor. Se solicita el recurso para una competencia, la Conade confirma disponibilidad presupuestal y conforme a la planicie te dice si sí o si no, y te lo administra completamente etiquetado mediante un desglose de gasto. Acabando el evento tienes que ir a Conade con la documentación comprobatoria en original y se hace una valoración de cada documento. Venir hoy, después de tantos años y decir que hubo desvío de estos montos estratosféricos no encuentra lógica básica, ya no digo lógica jurídica” .



Todorov agotará todas las instancias

Kiril Todorov aseguró que se niega a la renuncia en la FMN y llevará la defensa hasta sus últimas consecuencias. “La Federación no está en venta, pero yo, después de haberme quedado sin salud y sin nada, mi dignidad tampoco está en venta, yo me voy a defender hasta el final, con elementos, con datos de prueba contundentes”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Hoy en día no hay ninguna justificación de seguir actuando con este dolo, esto ya lo reafirma y confirma como una persecución abierta que no tiene ninguna finalidad más que ir consiguiendo poco a poco lo que han ido consiguiendo, que me aparte de la Federación Mexicana de Natación”.

Nota publicada en ESTO