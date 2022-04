Pilotos competidores de Nascar ya están listos para viajar a Chiapas

Es hora de un nuevo reto para el Sidral Aga Racing Team y para ello tiene como objetivo inmediato la fecha inaugural de NASCAR México Series 2022, del 9 al 10 de abril en el Súper Óvalo Chiapas, en donde Marco Marín será su representante en la categoría Challenge.

Luego de un 2021 con podios y buenos resultados para el tapatío Marco Marín con el equipo también jalisciense, Sidral Aga Racing Team, el piloto vuelve al mando del auto #63 Kpetrom / Tequila El Financiero / Canelo Mobile / +Poker, para pelear por el título de la categoría Challenge.

Para este inicio, Marco llega al caluroso estado de Chiapas, en donde deberá sortear la pista de 1.2 kilómetros de longitud ubicada en Tuxtla Gutiérrez, misma que ya conoce y en donde solo se tendrán dos prácticas previas a la competencia del día domingo 10 en punto de las 14:10 horas, la cual tendrá una duración de 170 vueltas o 100 minutos de duración.

Marco Marín auto #63: “Me siento muy entusiasmado por seguir con este proyecto de la mano de un gran equipo como el Sidral Aga Racing Team, es sin duda un compromiso importante, ya tenemos un año trabajando con ellos teniendo buenos resultados, así que es momento de transformarlos en algo mucho mejor”.

“Esta temporada vamos con objetivos más altos, queriendo pelear triunfos y estar en la lucha por el campeonato, tengo todo el apoyo del equipo, además me he preparado en cada aspecto para llegar en mi mejor forma a una pista complicada como la de Chiapas en donde la competencia será extenuante, pero sin duda estoy listo para este comienzo”.

El Súper Óvalo Chiapas recibe al Sidral Aga Racing Team este 9 y 10 de abril con la fecha inicial de la temporada 2022 de Nascar México Series.

Escudería GGG quiere tener un 2022 lleno de buenos resultados y para ello llegará este 9 y 10 de abril al Súper Óvalo Chiapas con Julio Rejón en busca de dar el primer golpe del año en la fecha 1 de NASCAR México Series.

Los pilotos foráneos platicaron sobre la situación y afirman que están emocionados por arrancar esta primera jornada de la nascar en Chiapas / Foto: Nascar México

La Escudería GGG quiere continuar creciendo en el campeonato más importante de nuestro país, NASCAR México Series, por ello es que se le ha dado continuidad a Julio Rejón en un proyecto importante para ambas partes.

Julio viene de un año con claroscuros, por lo que la sed de revancha es su principal motivación en la naciente temporada, viene decidido a tomar el volante del auto #55 Grupo Santana / LESMAG Energetix / Núcleo / SEPEC / SEPEC Oilfield Services/ URLIN Trucking / Grúas LASTRA/ ENERGRUOP, en la categoría Challenge, para enfrentarse al óvalo chiapaneco de 1.2 kilómetros y sus altas temperaturas.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad que se tiene de continuar de la mano de la Escudería GGG, ya ansioso por estar en la pista, por poder darle vuelta a lo realizado en el 2021 y buscar resultados aún más importantes que nos permitan estar entre los mejores del campeonato”.

“Ahora estamos muy concentrados en Chiapas, una plaza difícil por las temperaturas que se alcanzan, pero al final estamos preparados para cualquier tipo de situación con la que nos encontremos”, expresó Julio.

La Escudería GGG viaja a Tuxtla Gutiérrez para enfrentar la fecha 1 de NASCAR México Series los días 9 y 10 de abril en el Súper Óvalo Chiapas, competencia pactada a 170 vueltas o 100 minutos en punto de las 14:10 horas del domingo.

Un esperado debut es el que tendrá el joven potosino, Emir González, en la temporada 2022 de Trucks México Series, llegando este fin de semana a Tuxtla Gutiérrez para enfrentar la fecha inaugural el 9 y 10 de abril en el Súper Óvalo Chiapas.

Con 15 años de edad y una destacada trayectoria en el kartismo, llega Emir González al campeonato de desarrollo más importante del país, sumándose al equipo con sede en San Luis Potosí y uno de los de mayor tradición, el Dynamic Motorsports, para ponerse al mando de la camioneta #22 Comercializadora Imperial.

Este significará su debut en la categoría que forma parte de NASCAR México Series, para lo cual se ha preparado en todos los sentidos, teniendo diversos y provechosos entrenamientos junto a su equipo, reportándose listo para encarar los dos días de ardua actividad en donde deberá disputar un par de prácticas oficiales y su primera calificación del año, durante la jornada sabatina.

Ya para el domingo 10 de abril, el reto para Emir estará en una dura competencia ante el caluroso clima chiapaneco en el óvalo de 1.2 kilómetros de longitud, teniendo una duración de 90 vueltas o 60 minutos, con dos “Stage” de por medio, apareciendo la bandera verde en punto de las 12 horas.

Emir González camioneta #22: “Vengo del kartismo, así que la transición no ha sido sencilla, afortunadamente el Dynamic me ha apoyado en todo durante los entrenamientos para llegar a punto a esta primera fecha que me emociona demasiado y en la que espero dar mi mejor versión”.

“Tocará conocer la pista de Chiapas, estar concentrados, aprender vuelta a vuelta en las prácticas para hacer una buena calificación y así buscar una competencia limpia, hacer una carrera sin presiones, lo importante será ir paso a paso en esta temporada”.

El primer paso de Emir González con la camioneta #22 Comercializadora Imperial del Dynamic Motorsports en la temporada 2022 de Trucks México Series se dará el 9 y 10 de abril, con Tuxtla Gutiérrez recibiendo la Fecha 1 en el Súper Óvalo Chiapas.