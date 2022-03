Tuxtla Gutiérrez será sede de Nascas Peak Serie, aquí los detalles

De manera oficial y tal como se esperaba, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas albergará una de las jornadas de la Nascar México Series, el Súper Óvalo de Chiapas se estará abriendo nuevamente para el público el próximo 9 y 10 de abril en donde los chiapanecos podrán vivir uno de los eventos más importantes del automovilismo en México.

Nuevamente por segundo año consecutivo, el campeonato de automovilismo Nascar México Series aperturará su competencia en el Súper Óvalo de Chiapas ubicado en Tuxtla Gutiérrrez, Chiapas el próximo 9 y de abril. Tal y como sucedió en el 2021 la justa comenzará en la capital del estado, en donde se espera que existan mejores números tanto como de espectadores así como de vehículos pues ahora la pandemia no ha mermado el interés por este espectáculo.





La ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas albergará una de las jornadas de la Nascar México Series en el Súper Óvalo de Chiapas / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Hace unas semanas, el director operativo de la justa, Humberto García confirmó que las fechas programadas para la Nascar no se moverían por lo cual, el próximo 9 abril comenzará este evento nada más y nada menos que en Tuxtla Gutiérrez. Por ahora las autoridades locales han confirmado su participación, ademas que se llevará acabo torneos locales de cara al magno evento que comenzará horas después.

En cuanto a la derrama económica que esto representa a Chiapas es un balance positivo, pues las escuderías, corredores, jueces y directos además de las personas cercanas a la ciudad harían presencia a la capital chiapaneca para disfrutar de esta competencia que tendrá dos días de duración y que también trae consigo una de las transmisiones más importantes a nivel nacional.









Por ahora, la expectativa del público no es tanta pues la mayoría de las personas no tienen presentes que uno de los eventos más importantes de México se realizará en la capital; no obstante, aún no se ha hecho tanto ruido sobre la próxima justa que arrancará en el mes de abril.