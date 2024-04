¿Qué dijo Eduardo Ramírez de los medios de comunicación?

El candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura del estado para las elecciones del 2 de junio, Eduardo Ramírez Aguilar, planteo una nueva relación entre el gobierno y los medios de comunicación, creo en su trabajo, esfuerzo y riesgo, ahora la política y la parte informativa es de alto riesgo por la connotación nacional, tendremos una relación fraternal, ya llevo muchos años en la política y nunca he tomado nada personal, son profesional y me he preparado para este momento de mi vida.

En próximos días daré a conocer un libro de Porrúa, con un Plan Chiapas Transformador, que abordar nuestros orígenes, el capítulo de alud y pueblos originarios, será otro texto, aborda el trabajo de los medios de comunicación, la política sirve para acercar posiciones, para puntos de encuentro, para la paz, el desarrollo y la trascendencia en nuestro trabajo.

Chiapas tiene un gran sentido en diversos medios de comunicación en las grandes transformaciones, Chiapas dio a buenos políticos, héroes, Fray Matías de Córdoba, Joaquín Miguel Gutiérrez, Ángel Albino Corzo, José Pantaleón Domínguez, Belisario Domínguez y otros, y ahí han estado los medios, el movimiento zapatista le dio la gran visibilidad al mundo, dijo el candidato.

Han pasado 30 años del movimiento zapatista, pero Chiapas ha tenido grandes gobernantes, entre ellos Flavio Guillén, víctima de persecución política, Ángel Albino Corzo, fue también preso por Pantaleón Domínguez, la política se convierte en una lucha cuerpo a cuerpo y yo quiero hacer una política diferente, no somos enemigos de los medios, ni los medios del gobierno, comprendo la crítica, nos nutre, los leemos, y en la parte pública es importante la sustancia de la información, añadió Ramires Aguilar.

Dijo que vienen para Chiapas grandes transformaciones políticas, han acudido a los diálogos por la transformación, y se los agradezco, lo que arrojó esos encuentros fue el tema de la seguridad social, el derecho a la información, un servidor público tiene el derecho a informar, sus derechos laborales tienen toda la razón, estamos en un gran momento de construir una nueva relación a través del tránsito dentro de la ley, me llevo la propuesta.

Restan 55 días de campaña, ténganme paciencia, hablaré de los temas que nadie quiere tocar, hay que darle confianza, a la ciudadanía, que participe, me voy a conducir con pleno respeto al pueblo, tendré una agenda que se convierta en observancia política nacional, pero llevaremos nuestro mensaje que genere esperanza y posibilidad de paz en los pueblos, viene una etapa de construcción social en los pueblos, y los medios de comunicación comunicación son importantes, los líderes religiosos, actores políticos y sociales, abundó.

Tengo claridad de lo que necesita Chiapas, somos el estado más trabajador, no más pobre, el estado de bienestar debe estar impulsado por el trabajo productivo, como senador me sume al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, y h defendido lo que pienso, cuando hay coincidencias se construye, abundó Eduardo Ramírez Aguilar.

Yo me encontré con el presidente López Obrador y me he puesto la camiseta de la cuarta transformación, entiendo las necesidades del pueblo y por ello he decidido apertura y me voy a reunir no solo en campaña, sino en la gubernatura en un ejercicio como este, después del proceso electoral lectoral no habrá divorcio, yo creo que hay que construir una relación distinta, siempre he tenido claridad, no habrá un político sin medios, yo aspiro a tener una relación de respeto y amistad con los medios de comunicación, pero nunca seré un enemigo de Chiapas, me voy a entender bien con ustedes, insistió.

Vamos a iniciar con una nueva era con los medios de comunicación, vamos a trabajar muy fuerte, vamos a resolver los temas de Chiapas que va a tener distintas alternativas de Chiapas, abundó, en reunión con medios de comunicación, luego sostener un encuentro con sacerdotes de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, encabezados por el Administrador Apostólico, Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.

La periodista Itzel Grajales, pidió protección para los periodistas de Chiapas, y que el próximo gobierno no sea de sensura, ni de persecución, que la transformación llegue a las y los periodistas de la entidad, mientras que Susana Solis, pidió que el gobierno obligue a las empresas periodísticas a garantizar la seguridad social, sistema de ahorro para el retiro y el derecho a la vivienda.