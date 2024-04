Karla Muñoz inicia campaña por la gubernatura de Chiapas

La candidata del partido político Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado, Karla Irasema Muñoz Balanzar, para las elecciones del 2 de junio, inició campaña política este nieves 4 de abril en Tuxtla Gutiérrez con una concentración de militantes en un hotel del poniente, donde adelantó que la aspiración es obtener en las urnas un millón de votos.

En presencia del coordinador estatal del Movimiento Ciudadano, Manuel Sobrino Durán; Javier Jaramillo, Delegado Nacional; Ramón Salvatore Constanzo Ceballos, candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, dijo que el trabajo político será diferente a la vieja política de Chiapas, por ello aspira a obtener la confianza ciudadana en las urnas en la jornada electoral del 2 de junio.

Candidata del partido político Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado, Karla Irasema Muñoz Balanzar / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Durante el evento político al que asistieron los aspirantes al senado Sergio Morales y Gladis del Muro, Muñoz Belanzar dijo que tomó la desición de participar en el proceso electoral 2024 por las condiciones de marginación, pobreza y exclusión en que vive mucha gente de Chiapas, narró que le ha tocado ver la muerte de niños de familias desplazadas que no fueron atendidas por las instituciones públicas federales y estatales.

Creo en la ciudadanía, creo en las familias y es tiempo de cambiar la marginación y las situaciones adversas, no podemos seguir siendo víctimas de.la exclusión de los gobiernos que tienen la obligación de atender a la sociedad, se siente una molestia que la gente que tiene el poder no está con el pueblo, me ha tocado tomar instalaciones públicas para presionar la atención de los más excluidos por el desplazamiento interno forzado, no es posible seguir con las mismas condiciones, insistió Muñoz Belanzar.

Para mí no ha sido necesario publicar en las redes sociales lo que he hecho a favor de la sociedad, he estado con el mucho en muchas acciones y circunstancias, que no me conozcan es otra cosa, aunque hay muchas personas que si me conocen y saben de lo que soy capaz, hoy he tomado la desición de participar por ayudar a los que menos tienen, y hay que hacerlo en seguridad, en el campo, en el medio ambiente, en salud, en infraestructura, becas para alumnos del sistema de educación.

El haber empezado el 4 de abril y no el 31 de marzo la campaña es porque desafortunadamente las condiciones de incertidumbre en el estado preocupan y causan temor, tenemos que preveer, salvaguardar la integridad de las personas, no arriesgarnos, no hacernos de los valientes, hay que garantizar que podamos caminar bien, insistió Karla Irasema Muñoz.





El estado está completamente en un caos, sabemos de lo que acontece todos los días, hay que impulsar desde el gobierno del estado el desarrollo económico sustentable y sostenible, en todos los aspectos, tenemos que unir todos los escenarios, no podemos aislar a todos los sectores de la economía, y aunque no son muy buena para darles la bienvenida, hay que estar unidos y en condiciones de caminar en equipo para salir adelante, sacar adelante al estado es responsabilidad de todos y de todas, indicó.

En representación del Coordinador Nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, Javier Jaramillo, expuso que la aspiración es conquistar a las y los chiapanecos, la gente de Chiapas es más buena que los gobiernos, ustedes los van a construir, nadie les va a ayudar, siento orgullo por todos los candidatos, le debemos mucho a Chiapas, "si ustedes quieren ganar, van a ganar, a Karla Irasema Muñóz, la veo como la mujer que sale adelante, la que está en las aulas, en la que sale adelante por entrega y pasión".

Coordinador Estatal del Movimiento Ciudadano, Manuel Sobrino Duran / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

El Coordinador Estatal del Movimiento Ciudadano, Manuel Sobrino Duran, dijo que el 2 de junio será la elección más grande del país en la historia, vamos a elegir al próximo presidente de México, a los senadores de la república, a los diputados federales, diputados locales y miembros de ayuntamientos, lo que está en juego en el futuro del país, este es el momento para elegir a las autoridades, es el momentos e reflexionar como queremos vivir, reflexionar si los que hoy nos gobiernan lo hacen de manera correcta o de manera incorrecta, "estábamos mejor cuando estábamos pero".

En Chiapas los niveles de inseguridad son preocupantes, han fallado al país los que dijeron ser la esperanza, y este es la mejor oportunidad para tomar las mejores desiciones en las urnas, no solo vamos a alcanzar el tres por ciento de la votación en el estado y en el país, sino que vamos a crecer, en Chiapas yo me la juego con Karla Muñoz, mujer enfermera, de 34 años de edad, madre soltera de cuatro hijos y con grandes proyectos para el estado, originaria de Tuxtla Chico.