Violencia y inseguridad preocupan a Chiapas: llamado a la Paz y reflexión ciudadana

Las condiciones de violencia que prevalecen en el estado y en la capital de Chiapas preocupa a la sociedad, de acuerdo con Yurani Pérez Hernández, la confrontación es la lucha por el poder, ha aumentando la maldad, ya uno no puede estar libre, en paz, cada vez más se ven guerras, ya el amor ya no hay, la confrontación se enfrenta por puestos, por espacios políticos, consecuencia de la ausencia del amor de Dios, ya no aman a su prójimo, se han apartado del bien, de la sociedad y es más fácil hacer la maldad que el bien.

Dijo que un ejemplo de la maldad es que en estos dos procesos electorales hay tres aspirantes a puestos de elección muertos, un candidato víctima de dos atentados y tres aspirantes a puestos de elección con medidas de seguridad, lo que confirma es que aumenta la maldad, es querer hacer daño y es una evidencia del amor y el llamado a la sociedad es a buscar a Dios y volver a las cosas buenas, hay muchos que necesitan amor, principalmente niños y jóvenes y al ni encontrarlo buscan otra solución y lo que abundan son los problemas sociales.

Mientras que Osiris Guadalupe Pérez Ovando, cuenta que en la actualidad están pasando tantas cosas, ejemplo de ello es la violencia en Ocozocoautla de Espinosa, tanta balacera, estamos viviendo un tiempo muy difícil, no es normal pero se ha hecho algo normal la violencia, son tantas cosas que escuchamos, no solo en este sino en otros municipios, las personas pelean por un puesto, por poder político, no se preocupan de lo que está aconteciendo, ocasionando, ellos se están enfrentando y no saben que dolor están causando a la sociedad.

Hay dolor, sufrimiento, por lo mismo, decimos que basta de violencia, la sociedad debe decir al mundo que basta de violencia, hay muchas cosas que están pasando, y a los que se dedican a hacer el mal les digo que a pesar de lo que están haciendo Cristo los ama, a pesar de que han hecho tantas cosas, tanta violencia en su infinito amor Dios les tiene amor y compasión a sus hijos, tienen que comprender que lo que están haciendo nos está afectando como sociedad, tenemos temor de salir a la calle por todo lo que está aconteciendo.

En su momento, Israel Ramírez, señala que las condiciones de inseguridad en Chiapas y en la capital afecta la movilidad de las personas y la demanda del servicio de taxi, hay temor y miedo, da temor salir fuera de Tuxtla Gutiérrez, hay riesgo de ser víctima de asalto o de despojo o robo del carro, solo nos dedicamos a mover pasaje dentro de la capital, no salimos a Ocozocoautla de Espinosa, Berriozábal, Jiquipilas, Cintalapa, San Fernando, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y otros lugares, por la inseguridad.

Uno teme salir afuera, ya no es seguro, nadie va a Chenalhó, o a La Concordia, ahorita que está horrible, nadie quiere ir aunque ofrezcan dos mil pesos, se corre riesgo de que le pueda pasar algo al operador del taxi, es más seguro en la ciudad que salir fuera, aunque también en la capital hay riesgos, insistió.

Fernando Hernández confirmó que ya no hay salidas a.los municipios cercanos, tratamos de evitarlos por la inseguridad, se hay tomado precauciones, ya no es como antes el servicio fuera de la capital del estado, hay que tener precaución, no hay que arriesgar, la seguridad en las carreteras no está garantizada.

Las personas analizan la posibilidad o no de ejercer su derecho al voto el 2 de junio, todo dependerá de las condiciones de seguridad para la jornada electoral.

