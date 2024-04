Flor Esponda Torres: candidatos decidirán campañas en municipios inseguros

La candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia a diputada federal por el VI distrito electoral, Flor de María Esponda Torres, dijo que será decisión personal de los candidatos a puestos de elección si van o no a hacer campañas a los municipios de mayor inseguridad, como en las regiones Sierra y Frontera, creo que hay una responsabilidad histórica con el pueblo de Chiapas, tenemos que ir a enfrentar las situaciones que tengan los municipios, tenemos que ir a dejar el mensaje.

La Presidenta del Consejo Estatal de Morena en Chiapas, abundó que no ha hecho uso del protocolo de seguridad del Instituto Nacional Electoral (INE) que otorga seguridad a los candidatos a puestos de elección a través de la Guardia Nacional, "no he hecho uso, tengo entendido que los candidatos a cargos federales tenemos la posibilidad de ser acompañados por la Guardia Nacional, ha sido una decisión personal no hacer uso de un dispositivo, sin embargo, se agradece".

Yo creo que sí los conducimos con mucha precaución, vamos a transitar bien en el distrito electoral federal número seis que comprende el oriente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Totolapa, Venustiano Carranza, Acala y Suchiapa, añadió en entrevista.

En relación con el asesinato de tres aspirantes a puestos de elección, uno en Suchiate, otros en Huixtán y uno más en San Juan Cancuc, además de una agresión armada de uno más en San Fernando y el atentado en contra de un aspirante a senador en dos ocasiones, Esponda Torres dijo que existe un riesgo para los aspirantes a puestos de elección en Chiapas.

Desafortunadamente, participamos en una contienda electoral en la que se juegan muchos intereses, estamos conscientes de que se puede tomar este riesgo, sin embargo, creo yo que personalmente me he conducido con mucha responsabilidad, mucha honestidad y lo que queremos es seguir caminando a favor de este proceso histórico, indicó.

Expuso que el nivel de riesgo para los once partidos políticos que participan en los procesos electorales federal y estatal y sus candidatos depende del distrito o municipio en el que compitan seguramente, sin embargo, yo no veo riesgo en mi caminar, creo que lo vamos a hacer con mucha libertad, responsabilidad y con mucho respeto al pueblo.

Esponda Torres, preside ya de la Junta de Conciliación Política del Congreso del Estado, expuso que en el caso del municipio de Honduras de la Sierra, donde tres comunidades demandan regresar a Siltepec para que haya condiciones para las elecciones del 2 de junio, expuso que el caso más que en el poder legislativo está en las comunidades, que estas se pongan de acuerdo.

