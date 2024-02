Avanzan pre registros de candidatos para diputaciones federales en Chiapas

Local

Los partidos políticos integrantes de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" han realizado sus pre registros para las candidaturas para las diputaciones federales por el principio de mayoría relativa para las elecciones del 2 de junio de este año en los trece distritos electorales federales por Chiapas, están las fuerzas políticas a la espera de la aprobación que hará el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Morena, el Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas han designado como pren candidato a Carlos Morelos Rodríguez, candidato a diputado federal por el distrito I con cabecera en el municipio de Palenque; en el distrito electoral II con cabecera en Bochil, Karina Margarita del Río Zenteno; en el distrito III con cabecera en Ocosingo, Alfredo Vázquez Vázquez.

Mientras que en el distrito electoral federal IV con cabecera en Pichucalco, Joaquín Zebadua Alba; en el distrito electoral V con cabecera en San Cristóbal de las Casas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán; en el VI con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, Flor de María Esponda Torres; en el VII con cabecera en Tonalá, está pendiente; en el VIII con cabecera en Comitán de Domínguez, Roberto Armando Albores Gleeson.

Por otra parte, en el IX con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, Guillermo Rafael Santiago; en el X con cabecera en Villaflores, Deliamaria González Flandez; el XI con cabecera en Las Margaritas, está pendiente; el XII con cabecera en Tapachula, Rosa Irena Urbina Castañeda y el XIII con cabecera en Huehuetán está pendiente de resolverse.

Carlos Morelos Rodríguez ha sido tres veces presidente municipal de Palenque y actualmente es diputado local por el Partido de Trabajo, Mientras que Karina Margarita del Río Zenteno, es actualmente diputada local de Bochil por Morena, en tanto que en Ocosingo Alfredo Vázquez Vázquez, busca la reelección por segunda ocasión, por Morena, mientras que en Pichucalco busca la reelección por Morena y ex presidente municipal de Berriozábal, Joaquín Zebadua Alba.

En el San Cristóbal de las Casas busca ser diputado federal por Morena, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, ex Secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas y originario de la región chol de Tila en el norte de Chiapas, en tanto en Comitán de Domínguez postulan al ex candidato del PRI a la gubernatura del estado, hijo del ex gobernador interino de Chiapas, Roberto Armando Albores Guillén, fue también senador por el PRI, en tanto en Villaflores postulan a la ex directora de la Beneficencia Pública y ex directora general del DIF Chiapas, Deliamaria González Flandez y en Tapachula, la ex si ducal municipal, ex presidenta municipal sustituta y presidenta municipal constitucional, Rosa Irene Urbina Castañeda.

También registran como candidatos a senadores por el principio de representación proporcional, a Carlos Orsoé Morales Vázquez, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez durante seis años, así como Adriana Grajales Gómez, ex secretaria de Bienestar en Chiapas, siendo suplentes, José Antonio Aguilar Castillejos y Emma Itzel Orantes Ortega, respectivamente.

En tanto que los aspirantes a diputados federales por el principio de representación proporcional son Carmen Patricia Armendáriz Guerra, Sonia Rincón Chanona, Mayra Alicia Mendoza Álvarez, las tres repiten por el mismo cargo y por la misma vía, representacion proporcional.

