Vecinos rechazan ampliación del andador Guadalupano en San Cristóbal

¡No al andador!, exclaman habitantes y vecinos del barrio de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas, a pesar de no conocer ampliamente el proyecto de la ampliación del andador Guadalupano se unen la mayoría para no permitirlo, y que la mayoría de los dueños de casas de la calle Real de Guadalupe no están de acuerdo.

Lo anterior, vecinos del barrio de Guadalupe de la zona oriente de San Cristóbal de las Casas, se manifestaron nuevamente su inconformidad sobre el anuncio de la ampliación del andador guadalupano del citado barrio, así le expresaron desde el barrio, señalando que ya no más andadores en San Cristóbal, y que son la mayoría de la gente que están demostrando su inconformidad del proyecto.

A pesar de que la autoridad local les llegó recursos del gobierno federal y pretende aprovechas para construir obras en beneficio del municipio y ampliar el andador guadalupano de la calle Real de Guadalupe, para llamar la atención a los turistas y que puedan caminar libremente en la calle, mientras el grupo de ciudadanos del barrio demuestran su inconformidad por el anuncio de la ampliación del andador porque según ellos no les beneficia en lo absoluto.

“No nos interesa realmente conocer el proyecto, es muy simple y sencillamente no lo queremos la ampliación del andador guadalupano, estamos muy contentos con nuestra calle y no queremos a nadie que nos quieran cambiar la vida, yo tengo los datos, somos 50 o casi 60 dueños de casas que estamos en contra de la ampliación del andador y los que están a favor son alrededor de 16 o 17 personas”, señaló una de las vecinas de la calle.

Finalmente, dijeron que sin hay recursos para ampliar el andador, ese dinero que viene del gobierno federal que lo destinen en otras obras, como son: mejoramiento del periférico, alumbrado público, u otras obras para el beneficio del municipio, pero la ampliación del andador definitivamente no lo aceptarán.

