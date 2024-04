Presidenta concejal de Altamirano se encuentra bien de salud

Altamirano - A más de 72 horas de haber sido retenida la presidenta concejal de Altamirano y otras cinco personas más, desde una comunidad, la misma concejal dio a conocer que se encuentra gozando de buena salud junto con cinco personas más que fueron privados de la libertad el pasado jueves por la mañana en la zona sur de la Ciudad de Ocosingo.

A través de un video enviado por los mismos campesinos del municipio de Altamirano, la alcaldesa María, informó que se encuentran gozando de buena salud, así como sus otros cinco compañeros más que fueron privados de la libertad y piden al gobierno de estado y al congreso local no intervenir, para no violentar la paz social en el municipio.

"Me encuentro desde una comunidad del municipio de Altamirano y pido al gobierno y al congreso del estado no intervenir para no violentar la paz en Altamirano, el motivo de la retención es por incumplimiento de obras, pero lo resolveré, mientras tanto me encuentro bien de salud junto con los cinco compañeros más que fuimos retenidos, y me encuentro desde una comunidad de Altamirano", señaló en un video.

Municipios Tensión en Chiapas: 72 horas de privación de la presidenta concejal de Altamirano

Se sabe que los mismos regidores concejales formarán una comisión para trasladarse a la comunidad el cual no se dio a conocer en qué localidad se encuentran exactamente, pero la alcaldesa junto con sus compañeros se encuentran bien de salud y resolverá este problema por falta de obra para evitar más confrontaciones entre el pueblo y las autoridades concejales.