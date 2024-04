Director de escuela en Oxchuc denuncia hostigamiento por parte del supervisor escolar

Director de una escuela telesecundaria en el municipio de Oxchuc, denunció que a sido hostigado por el supervisor de zona, acusado de varias irregularidades, por lo que exigió alto a los atropellos que esta sufriendo desde hace muchos años, y que ha sido respaldado por las autoridades comunales, y teme que continúen las amenazas y hostigamientos en su persona.

Al respecto, el maestro Gilberto Díaz Vázquez director de la telesecundaria 501 en la comunidad Tolbilja municipio de Oxchuc, de la sección 40 del SNTE-CNTE, en conferencia de prensa denunció que ha sido hostigado en sus labores, por Antonio escobar supervisor escolar de la zona 028, quien le levantó un acta administrativa injustamente.

“La denuncia del día de hoy obedece a que he sido hostigado por el supervisor escolar de la zona 028, el maestro Antonio Escobar, es un problema que viene desde hace rato, el problema es que el pasado el 19 de abril de este año, fui citado donde me informaron que me levantaron un acta administrativa, yo estoy seguro y confiado que no cometí ningún delito, no he dañado el interés superior del estado, a mí me están señalando que no entregué los boletos a tiempo, pero ya desde hace rato las boletas ya se entregaron y ahí tengo todas las pruebas, en el magisterio llevo trabajando más de 40 años”, denunció.

Agregó, que las autoridades de la comunidad les consta que no ha cometido ninguna falta, como director ha tocado puertas en instancias gubernamentales para obtener apoyo a la escuela telesecundaria, y que es lamentable la actitud del supervisor, por lo que exigió respeto en su área de trabajo, porque ya son más de 42 años que ha trabajado a favor de la educación, “respeto a los trabajadores de la educación, basta de maltrato laboral, alto a los hostigamientos”.

