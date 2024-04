Cruz Roja no ingresa a los municipios de alta inseguridad en Chiapas

En medio del escenario de violencia que estamos viviendo en el estado de Chiapas, donde están identificados algunos puntos conflictivos en Ocozocoautla de Espinosa, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Motozintla, Frontera Comalapa y otros municipios, el personal de la Cruz Roja Mexicana no está ingresando, "no vamos a ser héroes, no vamos a arriesgar la vida del personal", dijo el delegado estatal Ángel Tovar Serrano.

En el estado se identifican al menos unos 30 municipios que presentan la mayor incidencia delictiva, algunos de los los confirma el Instituto Nacional Electoral porque son territorios donde ha encontrado problemas para realizar trabajos previos a las elecciones del 2 de junio próximo, ellos son: Frontera Comalapa, Motozintla, Chicomuselo, Siltepec, La Concordia, El Parral, Villaflores, Villa Corzo, Ángel Albino Corzo, Honduras de la Sierra, Pantelhó y Oxchuc, entre otros.

"Tanto a esos territorios como a todos los que representen un peligro para nuestro personal tenemos un protocolo muy establecido a nivel nacional que se llena 'Acceso Seguro', y todo los muchachos tienen que seguir ese protocolo y consiste básicamente en no ser héroes, en ni arriesgar su vida, en ni arriesgar la vida de los demás", enfatizó en entrevista.

De alguna manera es brindar el servicio prehospitalario a la población pero con un protocolo de seguridad para el personal, no se pueden meter en medio de una riña, no se pueden meter en medio de una balacera porque el fuego cruzado les puede afectar, el personal tiene que esperar a determinada distancia, acudir al servicio a dónde se espera que se van a dar heridos, mantenerse a cierta distancia y participar en el momento en que ya puedan acceder con seguridad al lugar y recoger a los heridos de cualquier bando, explicó.

A nosotros no nos importa a qué bando pertenecen, los trasladamos para su atención médica, no hay ninguna situación en contra de la Cruz Roja Mexicana, saben que nuestra labor es con base en nuestros principios fundamentales, independencia principalmente, no pertenecemos a ningún bando, a ninguna organización que no sea la Cruz Roja Mexicana, añadió Tovar Serrano.

Hay un respeto a la Cruz Roja Mexicana y a la labor que desempeña, precisamente porque nosotros no distinguimos si es bueno o es malo, para nosotros es un ser humano, y la petición a la sociedad civil es que no se inmiscuya en estos problemas, la población civil debe mantenerse lo más al margen posible, lo más segura posible, no sabemos en dónde y a qué horas puede haber una riña, destacó.

La Cruz Roja Mexicana tiene estudiado qué lugares son más inseguros que otros, precisamente para evitar riesgo, son 30 municipios aproximadamente de mayor incidencia delictiva, y “debemos tener ese cuidado, lo que no podemos ser es curiosos, cuando haya riesgo la población debe resguardarse, tirarse al piso, hay que protegernos, tener precaución y ser prudentes”, subrayó Tovar Serrano.

