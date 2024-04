Bloquean accesos a la cabecera municipal de Pantelhó

Habitantes del municipio indígena de Pantelhó en la región Altos de Chiapas, bloquearon la mañana de este martes el acceso principal a la cabecera municipal, sin poder ingresar, ni salir, hasta que la fuerza pública como la Secretaria de la Defensa Nacional y sectorial hagan su trabajo para restablecer el Estado de derecho ante la inseguridad prevaleciente.

En un comunicado enviado la mañana de este martes a los medios de comunicación, indican que se aperturará el camino hasta que se capturen a los integrantes de los grupos civiles armados, y en caso de no cumplir se tomarán acciones contundentes por parte del pueblo.

Dejamos muy claro que no cumplen al pueblo de Pantelhó, ni a la autodefensa de lo que decida el pueblo de Pantelhó, si no actúa la fuerza pública para restablecer el Estado de derecho, los culpables de la inseguridad son quienes no han querido restablecer la seguridad, la exigencia es de seguridad, paz y justicia.

Pantelhó ha esperado la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero no ha habido la aplicación de la ley, la exigencia y la petición de la sociedad es vivir en paz.

El pueblo de Pantelhó levanta la voz de las 86 comunidades que conforman el territorio, ya estamos hartos de tantos asesinatos de un grupo de personas, ya estamos cansados de tanta violencia, sin libertad de tránsito, de vivir con miedo con los hijos y familias al saber que no hay un mañana por culpa de estos personajes que matan sin pensar ni respetar a las mujeres y niños.

Han regresado al pueblo personas señaladas como autores principales de asesinos de gente campesina en el año 2020-2021, y ya han hecho desmanes en este pueblo empezando a asesinar a gente inocente, son grupos armados aliados de fracción Tsanembolom y Xokil-Ukum.

El 12 de marzo asesinan a una familia, el 25 de marzo asesinan a gente inocente en la cabecera municipal de Pantelhó, el 28 de marzo son asesinados por emboscada trabajadores de volteo, el 13 de abril otra emboscada a trabajadores de otro volteo en San José del Carmen entrada de Pantelhó, el 15 de abril entran los de la fracción Tsanembolom en la localidad de San Clemente, los aliados de los grupos civiles armados.

