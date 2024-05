Trabajadores de la salud en Chiapas exigen seguridad y respeto a sus derechos

El secretario general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, José Luis Díaz Selvas, dijo que la inseguridad está afectando el trabajo del personal de salud, exigimos que haya seguridad en todas las regiones, hay mucha inseguridad y nos está golpeando mucho.

En Frontera Comalapa hemos tenido compañeros desplazados, compañeros del Hospital que han tenido que migrar por la inseguridad, también en Tonalá, Villaflores, La Concordia, Jaltenango (Ángel Albino Corzo), Pichucalco, Motozintla, en todos esos municipios estamos con graves problemas de inseguridad que nos impiden cumplir con nuestra responsabilidad, añadió en entrevista este 1 de mayo día del trabajo.

Durante la marcha que salió de Día Cazadora por el boulevard Angel Albino Corzo, Díaz Selvas añadió que desde la región de Chamic en La Trinitaria, pasando por Frontera Comalapa, Motozintla, Chicomuselo, hasta Belisario Domínguez en Huixtla, nos estamos enfrentando a través problemas de inseguridad, es una zona muy insegura y es lo que estamos exigiendo al gobierno que nos sentemos para que podamos proteger a nuestros compañeros.

Los trabajadores de la salud no se niegan a cumplir con su responsabilidad pero exigen seguridad, los horarios adecuados, la protección necesaria, han habido casos de secuestro de compañeros en esa región de la Frontera y Sierra de Chiapas y los casos han quedado resuelto porque los trabajadores han pagado su rescate, lo que les han pedido, han miedo a denunciar, no se denuncian, abundo.

Pidió al gobierno federal y del estado seguridad y libertad para poder transitar, hay incertidumbre, hay temor, hay intranquilidad y no debemos acostumbrarnos a ello, tenemos que hacer algo, los gobiernos tienen que darnos la seguridad.

Confirmó que la protesta además de Tuxtla Gutiérrez es también en Tapachula con los compañeros de esa ciudad, de Huixtla y de Motozintla, en Palenque se con entran los de la región Selva, en Tonalá y Arriaga, por las condiciones de seguridad

Este 1 de mayo día del trabajo, para dejar claro que la educación y la salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo, se requiere mayor presupuesto en salud para las y los chiapanecos más vulnerables y marginados, también exigen pago de alto riesgo para todos los compañeros que laboran en hospitales, centros de salud y demás centros de trabajo, también abolición de la zona económica II del 60 por ciento de salario, esto es, a igual trabajo, igual salario, es un derecho laboral.

Municipios Estudiantes de la UNICH sufren acoso en los transportes públicos

Respeto a nuestras condiciones generales de trabajo, es el clamor, la consigna, porque insisten durante la protesta, justo y necesario es la recuperación de los bonos económicos para todas las áreas otorgado por parte del gobierno del estado, pago por ajuste de calendario Por laborar cinco días de más en el año que se laboran y ni se reconocen ni se pagan.

Díaz Selvas reiteró que la exigencia es que se respeten los derechos laborales, estamos siendo transferidos al IMSS Bienestar y exigimos respeto a nuestras conquistas, dejaremos de ser Secretaria de Salud en la práctica, el Instituto Mexicano del Seguro Social quiere quitar muchas cosas, muchos logros que hemos tenido por conquistas sindicales, las condiciones generales de trabajo lo tienen que respetar, son 4 mil 800 trabajadores de base, pero en total más de 15 mil trabajadores con los informalizados, los transferidos y afectados, los de contrato quieren basificar sin prestaciones, mientras que la seguridad social está muy limitada.

Exigimos mejor infraestructura, más medicamentos, más ropería y protección para todas las personas, el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza tiene problemas de climatización, el Hospital Bicentenario de Villaflores tiene problemas de climatización, pedimos recursos y atención para el personal y para los pacientes, dijo el representante.





En este momento no hay medicamentos en las unidades médicas de Chiapas, hubo en su momento, ha habido desabasto en los centros de salud, la infraestructura de los hospitales ha caído, en esta transición y porque no se hicieron bien las cosas, para los trabajadores había otra forma de hacer los cambios en salud pero los que hacen la política pensaron diferente, nos llevan de un lado a otro, perjudican a todos, la mala atención es porque no tenemos los insumos necesarios, reiteró.

Nos han quitado los escalafones están suspendidos, suspendidos también la entrega de plazas, a lo mejor ya no se da, mientras que otra injusticia laboral es para más de dos mil trabajadores ganan el 60 por ciento de su ingreso que deberían alcanzar, entre ellos en Berriozábal, los titulares de salud solo se ocupan de la política no de la atención a la salud.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️