Renovación tecnológica no sustituirá a trabajaderos: Emmanuel González Gordillo

La renovación tecnológica es buena, es indispensable, es necesaria, ha quedado demostrada su importancia durante la pandemia del Sars Cov2 Covid 19 con las ventas y las compras en línea, pero no va a sustituir al recurso humano, por un lado el cliente debe saber con quién compra, el empresario a quien le vende, muchas operaciones se hacen en línea, pero no va a desaparecer el trabajador, el recurso humano, explicó el propietario de agencia de viajes y además, presidente en Chiapas de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV),

Emanuel González Gordillo.

El equipamiento tecnológico se vio muy marcado cuando fue la pandemia a partir del 2020, hubo infinidad de operaciones en línea, muchas reservaciones desde la página web, pero también han habido fraudes con compras.en líneas, muchos pedían cancelaciones y otros reembolsos cuando se documentaron muchos fraudes, pero si bien puede coexistir con la tecnología, pero siempre el factor humano es muy importante, reiteró.

El equipamiento tecnológico es algo muy marcado, sin embargo, aún no es lo suficientemente confiable ya que se han registrado errores en algunos casos que afectan al rendimiento o reputación de la empresa / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Vía telefónica, precio que el agente de viajes lo mejor es que se trate de una persona física, de un espacio físico, alguien con quién se pueda hablar de manera directa, personal, ya sea presencia, vía telefónica o video llamadas, es necesario verlo físicamente y saber que se trata de una empresa muy bien establecida con que un registro nacional de turismo que genera mucho más certeza para la compra.

Al mismo tiempo, la empresa de que se trate o la agencia de viajes puede tener su página en línea para realizar compras, ventas y reservas, podemos coexistir y apoyarnos con las tecnologías, no hay que estar peleados, hay que apoyarnos para mejorar nuestra calidad de servicio y mejorar la experiencia del cliente, este tecnología no puede sustituir al recurso humano, al final de cuentas el agente de viaje se capacita mucho, cuando se empieza a vender destino al extranjero se va conociendo nuevos proveedores y le transmite de un gozo y una satisfacción, incluso hace recomendaciones que la tecnología no lo puede hacer.

Definitivamente va a ser muy difícil que desaparezca el recurso humano, nos vamos a apoyar con las nuevas tecnologías pero el factor humano es muy importante, nosotros como AMAV estamos apostando a que vengan los agentes de viaje nuevamente a reconocer el estado, muchos tienen una experiencia muy grande y una trayectoria muy importante en esta profesión pero hay que permitirles que conozcan otras alternativas y otros destinos turísticos y hacen recomendaciones sobre Chiapas, comentó.

Desde la agencia de viajes Cepsu, en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez, dijo que tienen buenas expectativas luego de que la temporada vacacional de semana santa estuvo muy baja en demanda de servicios, viajeros están llegando a Chiapas pero no es una gran cantidad de servicios, ya esperamos la temporada de verano para que ojalá nos vaya bien, para julio justamente el día 7 vamos a celebrar el Tuxtla Gutiérrez el día del agente de viaje y vendrán prestadores de servicios de varios estados del país, alimentos unos 120 a 150, vendrán a conocer en los atractivos de Chiapas.

Se trata de que los agentes de viajes conozcan a Chiapas, regresen a su estado y nos ayuden a vender a Chiapas, la verdad es que ahora la demanda es baja entre un 30 y 40 por ciento la demanda de servicios en razón de la oferta, lo que no nos ayuda en nada son los dos procesos electorales que vive Chiapas, la gente está más metida en la política, no pasea no hasta, no va a los centros turísticos.

En Chiapas afiliadas a la AMAV son más de 49 agencias, pero en todo el estado serán aproximadamente unos 120 a 150, aunque no hay un censo, si hay agencias irregulares que no tienen documentos legales, la mayoría de las empresas están con entradas en vender San Cristóbal de las Casas, Chamula, Zinacantán, Lagos de Montebello, Calon del Sumidero, Chiapa de Corzo, Agua Azul, Mosolha, Palenque y Cascadas el Chiflón, pero la entidad es más que eso y necesitamos venderlo, apuntó.