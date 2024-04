Diputado Raúl Bonifaz: Solo el 3% de sus iniciativas se aprueban

La LXVIII Legislatura del Congreso del Estado por concluir, se encuentra en su último periodo ordinario de sesiones, abril, mayo y junio, luego tendrá receso en julio, agosto y septiembre, concluye periodo Constitucional de tres años el 30 de septiembre, el 1 de octubre toman posesión las y los diputados que sean electos el 2 de junio.

El actual presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, presentó en dos los y seis meses 123 iniciativas de ley, a partir del 1 de octubre del 2021, de las cuales al 90 por ciento la Mesa Directiva no le dio publicidad, se habrían aprobado un tres por ciento, lamentablemente.

Las personas responsables de generar un debate en relación con las propuestas, turnarlas a estudios y dictámenes y someterlas al pleno para su aprobación primero fue la diputada del Partido Verde Ecologista de México, María de los Ángeles Trejo Huerta, y luego ahora la diputada del Partido del Trabajo, Sonia Catalina Álvarez, en su responsabilidad de presidentas en su momento de la mesa directiva.

Así como el diputado Aarón Yamil Melgar Bravo, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política y ahora de la diputada Flor de María Esponda Torres, actual presunta de la Junta de Coordinación Política; el primero candidato de Morena a la presidencia municipal de Tapachula y la segunda, candidata de Morena, a diputada federal en el distrito 6 de Tuxtla Gutiérrez, debieron generar el análisis, el debate, la discusión y la aprobación de las propuestas.

Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, explica que fueron muchas sus propuestas y mínimo el número de iniciativas que se convirtieron en ley, hay muchos temas a los que no le quisieron entrar como la despenalización del aborto, la unión legal entre personas del mismo sexo, el derecho a la identidad, la protección a la infancia, muchos derechos de la mujer que no se han hecho realidad y eso lo considera muy lamentable.

Bonifaz Moedano comentó que en su momento presentó la Ley de Desarrollo Administrativo pero luego se lo adjudicó y lo presentó la Junta de Coordinación Política y el diputado Aarón Yamil Melgar Bravo, de Morena, ahora aspirante a puesto de elección, una que ayudaría mucho a Chiapas sería la nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, así como su reglamento interior, pero el proceso y la tarea legislativa cambió, sobre todo después de la pandemia del Sars Cov2 Covid 19, pero no se ha logrado a pesar de que Chiapas quiere un congreso progresista, y no hemos avanzado.

Otra propuesta presentada al inicio de la actual legislatura a partir de octubre del 2021, fue una ley para la atención del problema de la migración en Chiapas, muchos estados lo tienen, inclusive la Ciudad de México, pero aquí nunca se le dio lectura a la misma, también otras series de propuestas relacionadas con la reforma para crear en el Código Penal para el Estado de Chiapas el delito de acecho en contra de las mujeres, inclusive, que sea castigado como feminicidio la agresión a las mujeres con ácido, otros temas como la lactancia materna, la igualdad en el trabajo de las mujeres que implica darles las mismas oportunidades que los hombres, desarrollar la economía de las mujeres, desarrollar de manera equitativa las tareas que hace la mujer y el varón dentro del hogar, la mujer aporta además de su trabajo una fuerza económica al hogar que no está reconocida ni valorada.

Narra que tampoco quiso entrar el Congreso del Estado al debate de las propuestas de reforma al Código Civil para establecer el derecho al matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, el derecho a la identidad de las personas, que algunas personas les llaman polémicas pero no se han sometido a estudio, tampoco a su talento y otras relacionadas con el medio ambiente, hay que sacarlas del escritorio, Chiapas ya cambio, este país ya cambió pero el Congreso del Estado también debe de cambiar, ya no podemos seguir así con la misma manera de pensar, Chiapas ya debe estar en otro nivel y es responsabilidad principalmente de las y los ciudadanos.

Añadió el diputado plurinominal de Morena de Tuxtla Gutiérrez que deberían pasar todas aquellas iniciativas que vayan en beneficio de la mujer y de la niñez, el acuerdo que acaban de firmar el aspirante y las aspirantes presidenciales por la primera infancia es fundamental, pero mientras en Chiapas no tengamos un Congreso del Estado donde el proceso legislativo no se cumpla a calidad, donde no cambie, esto no va a modificarse en nada, el poder legislativo se estará quedando ahí, como un poder con poco trabajo, con poco desarrollo y con poca intención de modernizarse.

Chiapas es el último estado en no legislar el maltrato animal, no obstante haberse presentado cinco iniciativas, cuatro de diputadas y una de la sociedad civil, está pendiente a pesar de que ya hay trabajo en comisiones, no hay explicación del porque no las pasan la presidenta de la Mesa Directiva, Sonia Catalina Álvarez y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor de María Esponda Torres, no es posible que es posible que esto esté pasando, es un trabajo coordinado entre estás dos comisiones, una iniciativa que en la mayoría de los Estados del país ya se ha aprobado y Chiapas tiene cundo diferentes en donde hemos analizado, propuestas, se han tratado de armonizar y no hay avance, se desconocen las causas, no hay explicación, ni justificación, dijo.

A la actual legislatura solo le quedan los días de abril, mayo y junio de trabajo del pleno, luego vendrá el receso de julio, agosto y septiembre y se acabó el periodo Constitucional sin haber aprobado la mayoría de las iniciativas presentadas, el diputado que no presentó iniciativas es el diputado Marcelo Toledo Cruz, plurinominal de Morena, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. No habrá testimonio de buen trabajo ante la opinión de la gente.

