Candidato a diputado federal pide anular el proceso electoral en Pantelhó 

El candidato a diputado federal de la coalición PRI, PAN y PRD por el segundo distrito electoral federal con cabecera en Bochil, Víctor Ortiz del Carpio, planteó que el Instituto Nacional Electoral (INE) declare nulo el proceso electoral en el municipio indígena de Pantelhó, debido a las condiciones de inseguridad prevaleciente.

Confirmó en entrevista que él no ha podido ingresar a ese municipio indígena de Pantelhó en la región Altos de Chiapas para realizar sus actividades de proselitismo político en busca del voto del electorado para las elecciones federales del 2 de junio próximo.

El II Distrito de Chiapas localizado en la zona de los Altos lo conforman los municipios de Aldama, Bochil, Chalchihuitán, Chapultenango, Chenalhó, Francisco León, Huitiupán, Ixhuatán, Jitotol, Larráinzar, Ocotepec, Pantelhó, Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, San Andrés Duraznal, San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Simojovel, Sitalá, Tapalapa y Tapilula.

"En el municipio de Pantelhó no hemos entrado para realizar campaña por la gran inseguridad que hay, hace unos días hubo una gran balacera, entonces no es posible ingresar, vamos a buscar la forma, pero no hay condiciones de seguridad y lo que yo pido es mejor que se cancele el proceso electoral federal en ese municipio".

Agregó que no hay seguridad para ninguno de los ciudadanos, para ninguno de los partidos, para ninguno de los candidatos, tanto para las elecciones federales, como para las elecciones locales, en el caso del proceso electoral local ahí debería tomar desiciones el Instituto Nacional Electoral, y el gobierno federal y estatal debe poner mano firme para que se restablezca la seguridad en ese territorio.

En el caso del proceso electoral local es el Congreso del Estado que también debe poner.mano firme, que se cancele también el proceso electoral local, y en su momento que se designe un concejo municipal para que gobierne ese municipio a partir del 1 de octubre de este año, no hay garantías para que haya elecciones, reiteró Víctor Ortiz del Carpio.

Son 16 municipios los que integran el distrito electoral federal 2 con cabecera en Bochil, el llamado al diálogo, a la construcción de acuerdos y de paz no han hecho y lo deben seguir haciendo los presidentes de los partidos políticos, porque desde hace muchos años ahí no hay seguridad, y los gobiernos la deben restablecer el orden y las garantías para la paz, insistió el candidato del PRI, PAN y PRD.

En Pantelhó desde el 26 de julio del 2021 fueron privados de su libertad Filiberto Aguilar Ballinas, Filiberto Aguilar Hidalgo, Isidro Mario Cruz Alcázar, Catarino Martínez Aparicio, Juan Ruiz Hernández, Alfonso Aguilar Morales, Luis Fernando Aguilar Moreno, Julio César Urbina Gutiérrez, Leovigildo Raúl Ramos Cancino, Alejandro Díaz Gómez, Luis Ángel Santiago Marcelo, Manuel de Jesús Ruiz López, Delmar Octavio Gallegos Alfaro, Miguel Ángel Díaz Monterrosa, Mariano Gómez Gómez, Juan Sántiz Pérez, Manuel Sántiz Gómez, Lucas Sántiz López y María o Sántiz Hernández.

En marzo de este año habitantes del municipio de Pantelhó hicieron público en el Congreso del Estado que no habrá elecciones el 2 de junio en este territorio indígena de la región Altos debido a que no hay condiciones para ello, dieron cuenta que el 2 de febrero de este 2024 en asamblea general fueron nombrados los integrantes del concejo municipal para el periodo 2024-2027, aunque no se han dado a conocer nombres sostienen que es avalado por las autoridades como son comisariados ejidales y agentes municipales de todas las comunidades y barrios de nuestro pueblo.

Deberán presentar esta propuesta de las comunidades de integrantes del concejo municipal al Congreso del Estado para que en su momento lo avale, deberán tomar posesión de acuerdo con la Constitución Política del Estado de Chiapas el 1 de octubre del 2024 y deberán concluir mandato el 30 de septiembre del 2027.

Los problemas de Pantelhó comenzaron hace varios años, el presidente municipal constitucional 2018-2021, Santos López, postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue desaforado por el Congreso del Estado en el 2020 y en su lugar designó como presidenta municipal interina Delia Janeth Velasco Flores, que por presiones políticas y sociales no terminó mandato en el 2021, el pueblo designó a Pedro Cortés, que terminó avalado por el Congreso del Estado que concluyó administración el 30 de septiembre del 2021.

En las elecciones locales ordinarias del 6 de junio del 2021, ganó la presidencia municipal de Pantelhó, Raquel Trujillo Morales, postulado también por el PRD, debió asumir el cargo el 1 de octubre del 2021 pero no le fue posible, se exilió de Pantelhó y rindió protesta ante un notario público en Tuxtla Gutiérrez, fue desaforado por el Congreso del Estado y en su lugar un segundo concejo municipal encabezado por segunda vez por Pedro Cortés, que también fue desaforado en junio del 2022 y nombrado un tercer concejo municipal que siguen funciones.