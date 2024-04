Candidatos a la Gubernatura de Chiapas recorren el Estado en Campaña Electoral

Los candidatos a la gubernatura del estado para las elecciones del 2 de junio recorrieron este miércoles varios puntos en el estado; la candidata a la gubernatura del estado por la coalición “Fuerza y Corazón por Chiapas” por el PRI, PAN y PRD, Olga Luz Espinosa Morales, visitó el mercado San Juan en Tuxtla Gutiérrez, hizo un recorrido por los diferentes puestos, expresó su preocupación ante la inseguridad que se vive en el estado, así como la falta de apoyos sociales, y de atención médica, por mencionar algunos.

Las propuestas de gobierno que destacan y que la candidata comparte en sus recorridos por los mercados son: Vivienda para las jefas de familia, empleos mejores pagados, paz, justicia y gobernabilidad, pasaje a estudiantes gratis, impulso a emprendedores, pensión para adultos mayores, regreso del seguro popular y de las escuelas de tiempo completo, se dio la oportunidad de consumir y degustar la sazón local que ofrece el mercado San Juan en compañía de su equipo de trabajo.

Mientras que el candidato a gobernador del estado por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, Eduardo Ramírez Aguilar, visitó los municipios de Amatenango del Valle y Teopisca, como parte de su campaña electoral.

Anunció que Amatenango del Valle será, en su gobierno, un destino turístico: “Me siento muy contento de estar en la Cuarta Transformación, de estar del lado correcto de la historia y vamos a trabajar para que Chiapas y Amatenango se conviertan en un destino turístico, los alfareros van a estar vistos en el mundo, las alfareras van a estar vistas en el mundo y de eso me voy a encargar, porque como su gobernador lo traigo claro, a este pueblo le vamos a dar servicios y yo aspiro a que en unos meses no muy lejanos tengamos el primer Museo de Alfarería en Chiapas”.





Eduardo Ramírez dijo que su legado en la historia será trabajar para los más pobres, para los oprimidos, los excluidos, los que no tienen voz, los que no tienen lugar, porque él no va a trabajar por popularidad, sino con base en resultados, porque la popularidad es importante pero transformar la vida de la gente, es urgente.

El candidato al gobierno del estado aseguró que viene para Chiapas “una nueva era educativa donde resaltemos nuestra identidad, nuestra chiapanequidad, no vine a improvisar el gobierno, tengo mucha claridad en lo que vamos a hacer, claridad de pensamiento y buenos sentimientos, porque a la política que se le pone solamente razón y no existe corazón de nada sirve; yo quiero que la política sirva para que el pueblo viva mejor”.

Asimismo, el abanderado por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, expresó que tiene un interés legítimo en el estado y quiere reivindicar a los pueblos indígenas que no han alcanzado todavía el nivel de desarrollo, y para ello va entregar su vida al servicio al pueblo.

La candidata del Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado, Karla Irasema Muñóz Balanzar, no ha emitido declaración, ni comunicado en relación con su campaña política.

