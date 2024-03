Violencia en 25 municipios chiapanecos en temporada lectorales

En Chiapas se identifican unos 25 municipios en números rojos para el proceso electoral por los altos índices de violencia, y el llamado es que los gobiernos federal y estatal generen las condiciones de seguridad para la sociedad, para las elecciones y para que el voto de los ciudadanos en las elecciones del 2 de junio se respeten, dice la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales.

Los municipios con mayor índice de violencia son Chicomuselo, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Pantelhó, Tila, Ocozocoautla de Espinosa, Berriozábal, Oxchuc, San Juan Cancuc, Suchiate, Marqués de Comillas, Chenalhó, Mitontic, Aldama, Motozintla, Palenque, Ocosingo, Altamirano, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores, El Parral, entre otros.

Es lamentable estar escuchando que haya problemas de inseguridad, lamentablemente al día de hoy la violencia se ha exacerbado en todo el estado y en todo el país, y hoy los candidatos lo único que podemos acceder en el caso de los candidatos a diputados federales y a la gubernatura es a la protección de la Guardia Nacional, un protocolo que nos implementaron a través del Instituto Nacional Electoral (INE), comentó en entrevista.

No está de acuerdo el pasado miércoles con lo dicho por el INE en Chiapas en que podría no instalarse el 2 por ciento de las 6 mil 992 casillas proyectadas para la jornada electoral del primer domingo de junio venidero, esto es muy grave pero bueno, lo venimos denunciando desde la elección del 2021 cuando no se llevaron a cabo elecciones en Honduras de la Sierra y se anularon en Frontera Comalapa, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, El Parral y Siltepec, la violencia se veia venir pero lo que estamos viviendo hoy es grave, candidatos de la Coalición Fuerza y Corazón por Chiapas se han estado bajando.

Dijo que en el municipio de La Concordia desistió uno de los actores políticos que había aceptado contender en las elecciones del 2 de junio, "porque se bajan, se bajan por la inseguridad, no hay condiciones de seguridad para las elecciones en su municipio y no hay condiciones de seguridad para ellos, hay otros candidatos en municipios de la Sierra donde están valorando su participación o no".

También considera preocupante que el 35 por ciento de los 604 mil 610 ciudadanos insaculados para designar a los funcionarios de mesas directivas de casillas no hayan aceptado participar en la recepción y conteo de los votos por falta de garantías para la jornada electoral, está costando conformar las estructura de representantes de partidos antenas mesas directivas de casillas y representantes generales, muchos no quieren participar porque tienen miedo a los hechos de violencia.

Ahora que empiecen las campañas para presidencias municipales y diputaciones locales del 30 abril al 29 de mayo lo vamos a constatar la estructura, debemos estar presente en todas las mesas directivas de casillas, está tan complejo el escenario que la Iglesia Católica Catolica está haciendo un llamado a orar por la paz, la seguridad y la paz, que ha sido un factor determinante, que grave está la situación que yo tengo que reconocer que la iglesia es un factor determinante para la construcción de la paz en estos momentos, cuando a ellos lo que les corresponde es otra función y otro sector, la seguridad es responsabilidad del Estado Mexicano, reiteró Espinosa Morales.

No queremos ser alarmistas, lo que queremos hacer es democracia, una competencia con piso parejo para todos los partidos y todos y todas las aspirantes a puestos de elección, con la seguridad que se necesita en el estado, hay que generar estabilidad, pas social, gobernabilidad, el proceso electoral está en manos de las instituciones electorales, debe ganar la ciudadanía, la democracia, México, Chiapas, necesitamos recuperar la seguridad y la paz, esto será posible con estrategias, este problema es resultado del olvido y del abandono, de los abrazos no balazos, de no reconocer y de normalizar la violencia, puntualizó.