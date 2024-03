Invita Luis Melgar a vivir en tranquilidad y armonía los días santos

Luis Armando Melgar, candidato al Senado por el Partido Verde Ecologista de México, consideró que en estos días santos se debe reflexionar sobre la importancia de la unidad y el amor a la familia.

“Hoy más que nunca debemos fomentar la fraternidad, la amistad, el amor a la familia y al prójimo. Reconocer que cuando tenemos un espíritu generoso que regala amor y cariño, no andamos pensando qué más hacer, no le damos paso al egoísmo y la ambición.”

El amigo Melgar como la gente distingue al candidato dijo que en cualquier esfera de la vida, en el trabajo, en la familia, con los amigos, el deporte o la política, el respeto a la dignidad del otro siempre debe prevalecer.

Señaló que “otro valor que hay que fomentar mucho es la honestidad. La honestidad en el ser, en el decir, en el actuar. La gente está cansada de que no le cumplan, de que no los escuchen, de que no los tomen en cuenta”.

Melgar Bravo afirmó que en la nueva era del Verde en Chiapas la principal bandera es la honestidad, y la confianza que el pueblo da debe ser respetada. “Para vivir en armonía hay que hacer las cosas bien”, concluyó.