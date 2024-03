Se registra Paco Rojas, busca la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez

El doctor Francisco Antonio Rojas Toledo, recibió constancia de los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) que lo acredita como candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez para las elecciones locales del 2 de junio, quedó formalmente registrada su solicitud en la plataforma del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y presenta a integrantes de su planilla que le acompaña en esta competencia política electoral.

Acompañado de su papá, el doctor Valdemar Antonio Rojas López, ex presidente municipal de la capital, dijo que las experiencias de las imposiciones de candidatos de fuera a Tuxtla Gutiérrez han sido desastrosas, y a pesar de que ha empezado la difamación y la calumnia en su contra no lo van a derrotar, "dicen que soy corrupto pero tengo un carro modesto, me dicen que soy corrupto y vivimos en una casa como cualquier ciudadano, me dicen que soy corrupto pero camino por las calles tranquilamente con la conciencia limpia y que puedo ver de frente a los ciudadanos".

Mis manos están limpias, al final de mi gestión así las van a ver de limpias, "tómenle fotos", por ello me acompaña mi padre el doctor Valdemar Antonio Rojas López, que en nombre de mi madre en paz descanse, que me enseñaron los valores de la honradez y la dignidad, que sería el primero en señalarme y quizás hasta desconocerme como hijo si he faltado a mi palabra, si no he cumplido, si soy deshonesto y si no soy honrado, dijo en su discurso.

Rojas Toledo envío un mensaje a los jóvenes, a los que no despiertan y están metidos en las redes sociales , pero no se dan cuenta que el país se está cayendo en pedazos, y lo que podamos construir el día de hoy, las desiciones que tomemos hoy pueden beneficiarios o perjudicarles, quiero pedirles a los jóvenes como nunca que participen en la vida política.

A los tuxtlecos les dijo que "voy caminando de frente y duro, soy un verdadero conejo, coyatocmo, tierra de conejos, y los conejos tienen características, los conejos tienen las orejas muy grandes para escuchar todo aquello que lesiona su ciudad, los conejos tienen los ojos rojos en su mayoría que representa la sangre y la dignidad de los tuxtlecos, tienen las piernas ágiles para poder correr y escalar espacios, los conejos tienen la cola corta porque no van a permitir que nadie se las pise".

Agradezco, dijo, a los partidos políticos que me han apoyado, a Rubén Antonio Zuarth Esquinca, presidente estatal del PRI; Carlos Alberto Palomeque Archila, presidente estatal del PAN y José Antonio Vázquez Hernández, presidente estatal del PRD, así como Guillermo Miguel, representante en Chiapas de la Campaña de la candidata presidencia Xochilt Gálvez, además de la candidata a la gubernatura del estado, Olga Luz Espinosa Morales.

Rojas Toledo expuso que no lo mueve ningún interés "porque yo vivo, viviré y aqui me quedaré en Tuxtla Gutiérrez, los contrarios tienen el poder y el dinero, pero nosotros representamos a los tuxtlecos dignos, a los tuxtlecos que exigen respeto, a los tuxtlecos que quieren libertad y que solamente se puede conseguir con el respeto a las leyes y yo seré respeto debías leyes, les doy mi palabra que voy a caminar día con día, voy para adelante, y si me detengo empújenme, pero si voy atrás desprecienme, humillenme porque no cumplí mi palabra, porque vine a mentirles, porque vine a engañarles, porque no lo merecen los tuxtlecos, a ese nivel estoy dispuesto porque está vez vamos a ganar".

Caminaré y espero que la sociedad también me acompañe, está lucha no es de Paco Rojas, es la lucha de los tuxtlecos que merecemos respeto, que no queremos que se nos impongan candidatos de fuera, yo no tengo padrinos como aquel que lo tiene con el gobernador, yo no, tengo a unos padrinos y madrinas, los tuxtlecos y tuxtlecas que me van a acompañar y que no se van a rajar, me siento contento y comprometido, hoy solamente le pido a Dios que me de la humildad para saber escuchar a aquellos que saben diversos temas, le pido a Dios que me de la inteligencia para poder escoger a las mejores mujeres y hombres más capaces que yo para que me ayuden a gobernar, expuso.

Le pido a Dios que me de sabiduría para tomar las mejores decisiones por el bien de Tuxtla Gutiérrez, me puedo equivocar pero nunca lo voy a hacer buscando un beneficio personal, agradezco a todos y a todas las que van a integrar el cabildo, gracias por su confianza, se que tenemos una gran responsabilidad, los ciudadanos esperan mucho de nosotros, véanme de frente, no les voy a fallar, les doy mi palabra que no les voy a fallar, voy a caminar el tiempo que tenga que caminar, acabaré suelas, tendré mucho sudor, pero no me van a ver derrotado, me he caído, me han tumbado, me han presionado, me han humillado, me han difamado, me han injuriado, me han querido meter a la cárcel, me han creado delitos pero no me han derrotado, no.me.van a derrotar porque amo a Tuxtla Gutiérrez, puntualizó.

Integran la planilla, sindica Areli Guadalupe Latourneri Castellanos; primera regidora, Catalina Caravantes Almaraz; segunda regidora, María Fernanda Espinosa Guzmán; tercer regidor, Iván Robert Sánchez Camacho; cuarta regidora, Cecilia Guadalupe de la Cruz Gallegos; quinto regidor, Enoch Gutiérrez Cruz y sexto regidor, Flor Ángel Jiménez Jiménez; los regidores suplentes son: primero, Enoch Araujo Zavaleta; segundo regidora, Rosalba Juárez Chacón; tercer regidor, Guillermo Duque de Estrada Albures y cuarta regidora, Gladis Liliam Zambrano Mandujano.

El presidente estatal del PAN, Carlos Alberto Palomeque Archila, dijo que los tres partidos políticos integrantes la coalición Fuerza y Corazón por Tuxtla Gutiérrez, juntos harán una buena, campaña, alegre, tranquila, armoniosa y participativa.