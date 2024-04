Por falta de lluvia, no brota las semillas de maíz en las milpas

San Cristóbal - Debido a la falta de lluvia este año, la producción de maíz se podría ver afectado.

Al respecto, Alejandro Ruiz Guzmán, uno de los ambientalistas que ha venido defendiendo el medio ambiente desde hace más de 30 años, en entrevista dijo que este año 2024, San Cristóbal de las Casas, y sus comunidades han sufrido por la sequía, muchos de los indígenas han perdido sus cosechas al no brotar el grano de maíz que sembraron desde hace más de un mes, debido a la falta de lluvia en la región.

“Estamos viviendo en carne propia los efectos del cambio climático, se están agudizando este año 2024, principalmente ha aumentado la temperatura aquí en San Cristóbal, yo recuerdo que en 2019 y 2020 los pronósticos estaban más elevados en mayo, el más caliente se hablaba de 22 grados, ahorita el pronóstico de este año hemos rebasado los 28 grados, lo venimos arrastrando desde hace 10 meses de manera continua, yo he estado recorriendo varias comunidades en la parte alta de la Cuenca de San Cristóbal y en la zona de Tzontehuitz la parte más alta a casi 3000 metros sobre el nivel del mar , pero no hay lluvia ahí, la gente sembraron en febrero y en marzo, sin embargo los que sembraron ya se echó a perder su siembra de maíz porque no brotaron, y tienen que volver a sembrar, hace como tres días fui a Chilijoveltic, ahí había llovido un poco pero no se han acentuado las lluvias, no se ha normalizado, la gente del campo están sufriendo”, señaló.

Municipios Surge grupo de autodefensas en San Cristóbal de Las Casas por conflictos agrarios

Agregó que los manantiales en san Cristóbal se están secando, y que la gente se pregunta porque los arroyos y los ríos están bajos los niveles de agua, y que esto es por las altas temperaturas que se están registrando en San Cristóbal, “el río fogótico y río amarillo, están muy debajo de su nivel, y hasta eso porque descargan muchas aguas negras de las casas, si no descargaran esas aguas de drenaje ya estuvieran más secos los ríos”.

“Es preocupante lo que está pasando en la zona, además, también está impactando en el abasto de agua de Sapam, tiene problemas serios sus manantiales, han estado trabajando en un 20 por ciento de su capacidad, algunos tienen que apagar por horas las bombas de los manantiales para que se recuperen un poco el agua y vuelvan a surtir todos, acabo de hablar con el sistema de agua Chupactic en Cuxtitali, pues ahí también ha bajado el nivel de un 50%, y está afectando mucho a la gente”, concluyó.