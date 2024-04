Alumnos de la Guadalupe Victoria en riesgo de perder clases

Alrededor de 200 alumnos de la escuela Guadalupe Victoria, ubicada en el municipio de Chiapa de Corzo, en el fraccionamiento Jardines del Grijalva, se encuentran en riesgo de perder el ciclo escolar, esto debido a la falta de cinco maestros, aseguró Gustavo Samayoa, profesor del plantel educativo.

Agregó que por el momento sólo un maestro se encuentra cubriendo el interinato a pesar de que le adeudan el sueldo, por lo que el ausentismos de los alumnos ha comenzado a manifestarse.

El docente explicó que esta problemática se viene arrastrando desde que se fundó la escuela, pero actualmente se recrudeció el problema, ya que la Secretaría de Educación no está permitiendo que se cubran con interinatos, pero mientras tanto las plazas siguen sin maestros.

Ante ello mencionó que afecta a los alumnos , ya que los maestros dan clases por horas, por lo que no pueden atender los grupos, dejando a bastantes grupos sin clases; "luego nos responsabilizan a nosotros, diciendo ah mira la escuela no dan clases, osea faltan maestros", abundó Samayoa.

"Desafortunadamente como son cantidades de horas muy pequeñas, es una problemática pequeña, dado que a la persona no le conviene a dar clases acá, porque se va a gastar lo que gana en el interinato, si es que se lo llegan a pagar", abundó el docente.

Finalmente mencionó que ya se tuvo reuniones con Secretaría de Educación Federalizada donde les aseguraron que ya esta arreglada la situación, pero hasta el momento no ven claro, por lo que asegura que no es una certeza, ya que no lo han hecho oficial, solo de palabra. Mientras tanto reunieron a los padres de familia para informales que los alumnos podrían quedar sin clases por el problema.