Complicaciones en instalación de 2 mil casillas en elecciones de Chiapas

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alberto Palomeque Archila, dijo que es problemático el conflicto de la inseguridad en casi todos los municipios de Chiapas, aunque la percepción de inseguridad es mayor, pues el crimen en contra de la candidata a la presidencia municipal de La Concordia, Lucero López Maza, del Partido Popular Chiapaneco el pasado 17 de mayo evidencia los altos niveles de inseguridad, al igual que los levantones y secuestros hacia candidatos, que no son una exclusividad para ningún partido político, ya que son todos las víctimas y la situación se ve poco controlable para las elecciones del 2 de junio por lo que hay riesgo de no instalar unas dos mil casillas.

“Hay una omisión de las autoridades federales y estatales en el ámbito preventivo y por supuesto para atender el delito consumado. Si no fuera por los medios de comunicación, por las redes sociales y por la telefonía celular la verdad no la conoceríamos; para la autoridad no pasa nada, es mejor dar las condiciones del clima que una nota periodística sobre la inseguridad, un atentado, un secuestro, una problemática electoral, es complejo en Chiapas”, reiteró.

Palomeque Archila recordó que fue el primero que dijo en el mes de enero pasado que había problemática de candidatas y candidatos. Había detectado que muchos actores políticos no querían participar y fue el que denunció la muerte de David Reyes González en Suchiate; las renuncias de candidatos son alarmantes. “He estado en elecciones desde 1991 y esta es la elección más complicada en materia de inseguridad y desconfianza para la jornada electoral”, sostiene el dirigente partidista.

Señaló que los partidos políticos nombraron representantes ante las mesas directivas de casillas y ha habido una gran cantidad de renuncias porque tienen miedo por la inseguridad. Agregó que son muchos los candidatos que no están haciendo campañas por la inseguridad, ya perdieron la cuenta, pero han visto que las instituciones no han hecho nada por la inseguridad, ejemplo de ello es La Concordia, Venustiano Carranza, Frontera Comalapa, Motozintla, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, El Porvenir, Bella Vista, Pantelhó, Altamirano, entre otros municipios, en donde la situación es preocupante.

Abundó que el municipio de Pantelhó en la región Altos de Chiapas con 16 secciones electorales corre el riesgo de no instalar casillas en todo su territorio, en algunas secciones se instalan una casilla, pero en otras secciones van dos casillas, y el reclamo es la seguridad.

Precisó que de las 6 mil 997 casillas que pretende instalar el Instituto Nacional Electoral, hay riesgo de que no se instalen unas dos mil casillas; el PAN analiza un casillero electoral de más de dos mil casillas en focos rojos por la zona, principalmente en los distritos electorales federales 8 de Comitán de Domínguez, 10 de Villaflores, 13 de Huehuetán, donde se presenta la mayor incidencia delictiva, además de Cintalapa, Ocozocoautla, Jiquipilas. “Le apostamos a que se instalen las casillas y que la gente vote, que sienta seguridad, pero hay riesgos”, alertó el político.

Al corte del 23 de mayo en seguimiento al procedimiento de ratificación de renuncia de candidaturas, el total de renuncias ratificadas son 520; de ese universo 233 son hombres y 287 mujeres, mientras que del total de cargos renunciados son 266 hombres y 378 mujeres para un total de 604.

Las renuncias por partidos políticos son por el PAN 9, PRI 32, PRD 9, PT 58, PVEM 85, MC 19, Chiapas Unido 56, Morena 80, MVC 20, Partido Popular Chiapaneco 19, Partido Encuentro Solidario Chiapas 41, Redes Sociales Progresistas Chiapas 42, Fuerza por México Chiapas 6, Coalición Fuerza y Corazón por Chiapas 42 y Coalición Sigamos Haciendo Historia 2, para un total de 520 renuncias.

El próximo 2 de junio Chiapas realizará elecciones en medio de un clima de miedo y de inseguridad, se votará para la elección presidencial, elección de 13 diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, así como de una a cuatro diputaciones federales por el principio de representación proporcional, tres senadurías, además de gobernador, 24 diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y 16 diputaciones locales de representación proporcional, así como miembros de 123 ayuntamientos. Sin embargo, este es el proceso electoral con el mayor índice de violencia en la historia de Chiapas, según lo declarado por el dirigente del PAN en la entidad.

