Partidos políticos en Chiapas van a elecciones a pesar de la violencia

Partidos políticos fijaron su postura en relación con el índice de violencia que prevalece en algunos municipios de Chiapas y confirman que a pesar de la inseguridad van a las elecciones del 2 de junio que serán concurrentes locales y federales, en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende instalar 6 mil 997 casillas en los 124 municipios del estado.

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, informó que municipios como Pantelhó, Venustiano Carranza, Altamirano, por mencionar algunos, además de la región Sierra y Frailesca, son municipios focos rojos para las elecciones del próximo 2 de junio en el estado.

En entrevista, expuso que en esos territorios ha habido conatos de violencia, amenazas y otros delitos, está a la vista de todos, nosotros hemos alzado la voz en ese sentido en todo momento y somos promotores de la participación cívica y democrática, pero cuando esta se ve afectada, cuando pone en riesgo la vida de algún funcionario de casilla, de algún elector, de un ciudadano que va a emitir su voto o de un candidato yo creo que hay que pensar la vialidad de los procesos electorales.

Zuarth Esquinca precisa que casi todos los candidatos a puestos de elección popular en Chiapas han recibido amenazas y hemos hecho registro de atención ante las instancias correspondientes, están identificados, hemos nosotros activado el protocolo de seguridad del INE para la defensa de los candidatos y en ese sentido hemos avanzado, obvio mucho de los candidatos a puestos de elección con temor, con miedo a poder desempeñar el proceso como tal precisamente por las mismas amenazas y por todos los sucesos que están pasando y que están a la vista de todos.

Manuel Sobrino Durán en representación del partido político Movimiento Ciudadano / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Nosotros traemos una cuenta de candidatos que han recibido amenazas director al cargo de alcaldes, arriba de 18, más la suma de regidores, de síndicos, de candidatos a diputados, lo hemos manifestado, es preocupante, muy pocos se atreven a decir y señalar la realidad de la situación, nosotros lo hemos hecho no por el afán de echar en cara la situación, si no de poder resolver, de construcción, claro que es alarmante, se platica, lo hemos hecho público y muchos lo dicen en privado, eso es lo más grave, dijo.

Hay que alzar la voz en estos momentos para que las autoridades tanto electorales que se la pasan negando todo como las de seguridad puedan atender esta problemática, el día de hoy no hemos ido llamado a ninguna mesa de atención para ello, nosotros somos promotores de la participación democrática, de los triunfos, se ganan o se pierde habiendo elecciones, pero hoy la violencia está desbordada y es lo que se tiene que cuidar.

Tiene que haber elecciones, el Estado tiene que garantizar los procesos electorales, la autoridad electoral esa es su función garantizar que haya elecciones, pero vuelvo a lo mismo, cuando esta ponen en riesgo la vida de cualquier ser humano ya sea funcionario de casilla, llámese candidato o candidata, llámese ciudadano que acude a la urna yo soy un convencido de que se debe de cuidar mejor en ese sentido, cuidar la vialidad de que si va a haber o no elecciones, primero es la vida de las personas, reitero.

Mientras tanto, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento Ciudadano en Chiapas, Manuel Sobrino Durán, dijo que definitivamente las cosas no marchan bien, la política del gobierno federal en materia de seguridad pública ha fracasado, el tener a la Guardia Nacional en las calles, al Ejército Mexicano no ha dado resultados en el combate al narcotráfico, a la inseguridad y a la violencia en este país, tan es así que estamos en la administración pública federal más violenta que hayamos tenido en la historia de México.

En el país hay 188 mil homicidios dolosos sin contar que han habido ya más de 30 mil desaparecidos en México, Chiapas no es la excepción, tan solo en Pantepec y La Concordia ha habido decesos lamentables, y no tenemos elementos de que se trate de grupos de choques del gobierno, lo que sí tenemos es evidencia pública de que la inseguridad en Chiapas ha crecido y que cada vez la violencia causa ejecuciones en plena luz del día y desapariciones que se han vuelto parte de la cotidianidad.

Añadió que el 2 de junio lo que está en juego es no solo un distrito o municipio, lo que está en juego el 2 de junio son los próximos 12 o 24 años para el país, está en juego la democracia, el régimen que ha establecido de prácticas regresivas, que son toxicas, y que no nos gustan, y que en eso coincidimos muchos chiapanecos y mexicanos, el rumbo del país y dl estado de Chiapas no es el óptimo, y por eso no estamos ni en la idea ni en la posición de retirarnos de las elecciones, nosotros vamos a ir de manera valiente con los candidatos y candidatas con todo este 2 de junio para sacar a la vieja política para un México próspero con justicia y en paz.

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Ciudadano en Chiapas, Javier Jaramillo, lamenta que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, tenga otros datos de la violencia en el estado, es lamentable que para él no pasa nada, hay muchos asesinatos pero menos violencia s lo que reconoce y el presidente está fuera de lugar, y le hemos apostado a participar, creemos que se haga una elección democrática.

No nos participamos para impugnar si no para ganar, pensamos en el voto joven, no esperamos la cancelación de la elección, confiamos en el INE (Instituto Nacional Electoral) y en el IEPC (Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; tenemos miedo pero no le tenemos miedo, vamos a participar con el apoyo de la ciudadanía.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, José Antonio Vázquez Hernández, informo que municipios de la Sierra, Frontera, Fraylesca y Altos, presentan altos niveles de violencia, pero el municipio donde hay complicaciones para instalar casillas y para que los partidos político hagan presencia a través de sus candidatos s Pantelhó.

El Instituto Nacional Electoral pretende instalar 6 mil 997 casillas para la jornada electoral del 2 de junio, sin embargo, la nulidad en materia electoral implica que los actos y resoluciones que integran el proceso electoral sean inválidos o nulos por razones que vician la voluntad de las personas que intervienen en su emisión, debido a que no se respetan las reglas previamente establecidas para el acto o resolución de que se trate, también se considera como nulidad en materia electoral la ineficacia decretada mediante resolución de autoridad competente del voto depositado en las urnas, de la votación recibida en las casillas o de la elección en su conjunto, en virtud de haber irregularidades en su realización.