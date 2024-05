En Chiapas aspirantes a la gubernatura centran propuesta en seguridad, educación y salud

A unos días de las elecciones del 2 de junio en Chiapas, los aspirantes a la gubernatura, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Olga Luz Espinosa Morales y Karla Irasema Muñoz Belanzar, centran su propuesta ante el electorado en seguridad, educación y salud.

En ese sentido, el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, plantea con un Plan Chiapas Transformador, garantizar la paz, la educación, la salud, el desarrollo y la trascendencia en nuestro trabajo, han pasado 30 años del movimiento zapatista, y aunque Chiapas ha tenido grandes gobernantes, "quiero hacer una política diferente, no somos enemigos de los medios, ni los medios del gobierno, comprendo la crítica, nos nutre, los leemos, y en la parte pública es importante la sustancia de la información".

Dice que vienen para Chiapas grandes transformaciones políticas resultado de los diálogos por la transformación, lo que arrojó esos encuentros fue el tema de la seguridad, estamos en un gran momento de construir una nueva relación a través del tránsito dentro de la ley, hay que darle confianza a la ciudadanía, que participe, me voy a conducir con pleno respeto al pueblo, llevaremos nuestro mensaje que genere esperanza y posibilidad de paz en los pueblos, viene una etapa de construcción social en los pueblos, tengo claridad de lo que necesita Chiapas, entiendo las necesidades del pueblo, nunca seré un enemigo de Chiapas.

Ramírez Aguilar insiste que vamos a resolver los temas de Chiapas, enfatizó que sin educación no hay transformación, hizo un llamado a la reflexión entre el magisterio y la niñez, habló de la creación de un fondo para el mantenimiento de las escuelas, en donde por cada peso que den los ayuntamientos, el gobierno pondrá otro.

Los candidatos centraron sus propuestas en los temas de seguridad, salud y educación / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

El objetivo es que tengan conocimientos nuestros niños, nuestras juventudes, no es solamente para tener una mejor vida, sino para derrotar la ignorancia; el concepto tiene que ser distinto, debemos derrotar la ignorancia, no para aspiraciones materiales sino para reflexionar en un pensamiento más plural y profundo en la vida humana.

Mientras tanto, Karla Irasema Muñoz Belanzar, candidata del Movimiento Ciudadano, expuso que la inseguridad que vive Chiapas es un tema que debe ser abordado con la mayor responsabilidad, las propuestas no son nada fácil, no son nada sencillo, se tienen que tomar cartas en el asunto, con mucha responsabilidad y congruencia, si nosotros vamos erradicando la corrupción vamos a permitir que el estado y empiece a fluir de una manera transparente, cuando no surge la atención adecuada, se van desviando otros factores donde mucha gente ve la manera más fácil de conseguir ingresos.

Por eso es importante que al cuerpo policiaco se le pueda dotar de salarios dignos, que no les falte nada para que puedan cumplir con su trabajo, darles la oportunidad de capacitación, de adiestramiento, no solamente eso, también es darles las mejorías en las atenciones de sus necesidades, porque depende de ellos la responsabilidad de todos los ciudadanos, hay que incrementar el cuerpo policiaco.

Es muy poco lo que tenemos el estado de Chiapas para los casi seis millones de habitantes, hay que atenderlos en coordinación con los tres órdenes de gobierno, a la vez, es importante que se comprometan los presidentes municipales, llegamos a los niveles de inseguridad porque se ha salido de control, no ha habido gobernabilidad, lo que ha sucedido es el mal manejo del gobierno, está detrás de la inseguridad es la corrupción, creo que van por intereses personal, aquí no hay un interés general, si hubiera el interés general de apoyar a la ciudadanía sería diferente.

Precisa que la seguridad depende el desarrollo económico, de la salud y la educación, tienen ir eslabonados los compromisos, programas y resultados, hay que canalizar los recursos donde está el rezago, vamos a mejorar la infraestructura en las quince regiones, activar al turismo, que las obras se asignen de manera transparente.

Plantea equipar la infraestructura de salud, abasto de medicamentos, atender con planes las enfermedades crónicas degenerativas, la atención de calidad a los pacientes con cáncer, atender las demandas de los maestros, recuperar las plazas del personal que han sido despedidos injustificadamente, desayunos escolares para las niñas y los niños de las escuelas, las soluciones si son posibles sin embolsarse el dinero del pueblo.

Por su parte, Olga Luz Espinosa Morales, de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, sostiene que necesitamos ponerle un alto a la inseguridad, por el futuro de nuestros hijos y por nosotros mismos, la seguridad para las y los chiapanecos será prioridad, los grandes temas tienen que ser la seguridad, la justicia, la gobernabilidad, la paz, la educación y la salud.

Compartió también los proyectos que tiene con la juventud chiapaneca, en donde asegura que el pasaje será gratis para las y los estudiantes, regresarán las escuelas de tiempo completo e impulsará el emprendimiento, refrendó su compromiso de promover la calidad de vida para las familias y que pasa por la seguridad, las viviendas para jefas de familia, mejorar la calidad y los pagos de los trabajadores y las estancias infantiles para hijos de madres trabajadoras en Chiapas.

Dice que en salud debe regresar el seguro popular para que los mexicanos y chiapanecos tengan acceso a una salud digna, los adultos mayores reciban su pensión y los apoyos sociales lleguen realmente a la ciudadanía, hay que equipar a todas las esquelas y unidades médicas, hay que soltarlas de tecnologías, capacitar y eequipar a las policías, mejorarse sus salarios, garantizarles mejores condiciones para el desempeño de su trabajo.