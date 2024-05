Primer debate de candidatos a diputados del distrito XII

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana realizó el primer debate entre candidatos a diputados locales en el distrito electoral XII con cabecera en Pichucalco para las elecciones del 2 de junio con los temas de salud, seguridad y desarrollo, participan los aspirantes a Sergio Mendoza Pedrero, de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, y Felipe de Jesús Malpica Mingo, del Movimiento Ciudadano.

El candidato a diputado local por el distrito electoral XII, Felipe de Jesús Malpica Mingo, por el Movimiento Ciudadano, productor y comerciante, se declaró candidato provida, se pronunció por el respeto a la vida y a la familia, ha habido ataques a la vida y a la familia últimamente, el aborto es un tema muy fuerte y yo soy un candidato provida, estamos a favor de la vida, es el motor de los valores y principios.

Las iniciativas hay que elaborar con profundidad tomando como base el derecho canónico, los valores, los principios morales, más del 50 por ciento de los mexicanos somos cristianos y tenemos que defender la vida, tampoco debemos estar a favor de la eutanasia, no a la unión legal de personas del mismo sexo, ni al cambio de nombre, lo que otros llaman derecho a la identidad.

El llamado a la sociedad es a rescatar los valores humanidad, los principios morales, hay que defender a las juventudes de las drogas, de la inseguridad, de la violencia, del vandalismo, en estos últimos seis años ha aumentado en el país y hay que buscar soluciones y las razones es que mucha gente está muy lejos de los valores cristianos, en la obediencia y promovemos valores que no corresponden a una sociedad con respeto.

La clase política y el gobierno se ha enfocado a su criterio personal y no ha abierto al diálogo a la sociedad para elaborar las mejores propuestas de leyes que respeten la dignidad de los seres humanos, hay dirigentes religiosos que deben hacer grandes aportaciones, los mismos que los padres de familia, de lo que se trata es que haya mejores condiciones de vida a las infancias, a las juventudes y a las familias, por ello, hay que fomentar una mejor educación y salud integral, donde los niños en todos los niveles tengan becas educativas.

Otra parte hay que alejar a los niños, adolescentes y jóvenes de los riesgos de las drogas, hay que invertir en ellos con una mejor educación, también hay que plantear la sanciones en contra del maltrato animal, proteger a las mujeres víctimas de diversos delitos, insistir en el acceso a la justicia a las víctimas de violencia, feminicidio, desaparición de mujeres, delitos de acoso y otros tienen que se tienen que esclarecer y castigar a los responsables.

Creo en la Conferencia del Episcopado Mexicano, en sus aportaciones, y en el trabajo de los pastores de diversas instituciones religiosas para contribuir a la solución de los grandes temas pendientes que tienen que ver con la atención a la estación y defensa de la familia, en materia de seguridad, creo que la sociedad deberá tener participación en el consejo de participación ciudadana.

Malpica Mingo consideró que en materia de seguridad tiene que haber cambios sustantivos en el sistema penal acusatorio, se trata de que no se creen frente a frente los ciudadanos y delincuentes, eso ocasiona que la gente tenga miedo y no denuncie, hace falta aumentar el número de elementos de seguridad, equiparnos, capacitarlos y mejorar su salario.

En materia de salud plantea equipar las unidades médicas, garantizar el abasto de medicamentos, atención integral a las personas con VIH, dotar de ambulancias a las comunidades lejanas para el traslado de pacientes a las cabeceras municipales, que en las localidades rurales más grandes haya servicios médicos porque hay pacientes que tienen que ser trasladados en hamacas, sobre todo, cuando las carreteras están en malas condiciones, y con las juventudes hay que ser promotores de la cultura y el deporte,

Dijo que los productores de la zona, del distrito se sienten traicionados, productores no reciben apoyo, a los niños nos excluyen de las becas, al igual que a las madres solteras, mientras que los adultos mayores también han sido excluidos de las pensiones para el bienestar. Se puso en manos de los electores del distrito para luchar por la vida y la familia.

Mientras que el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, Sergio Mendoza Pedrero, abogado de profesión, expone que una de las preocupaciones de la sociedad es la inseguridad, la justicia y la paz, conozco la problemática del distrito y hay que combatir la delincuencia, hay que hacer frente a las advertencias que han hecho enviando cabezas humanas a la presidencia municipal de Reforma.

Lo urgente, reiteró, es la prevención del delito y pediremos que la Fiscalía General del Estado persiga los delitos, no invente delitos, tiene que haber justicia, que se esclarezcan todos los hechos delictivos, la sociedad aspira a vivir en paz.

La prevención del delito tiene que ser contundente, lo que exigimos es que haya servidores públicos que no se enriquezcan del cargo, sino que desempeñen si responsabilidad de frente al pueblo, que los servidores públicos no lleguen a la zona para hacerse ricos, sino que actúen con responsabilidad, el camino el distrito, sus municipios, no les vamos a fallar, quiero dar todo mi esfuerzo por la seguridad de mi distrito electoral local, enfatizó.

El representante del PRI, PAN Y PRD, Mendoza Pedrero, en materia de salud dijo que es necesario equipar las unidades médicas, que se envíen recursos a todos los hospitales para que la población tenga los medicamentos y los servicios de calidad en fines de demandas ni hay médicos, y en muchas ocasiones ni medicamentos, necesitamos más recursos para la salud, también plantea crear casas de atención a familiares de pacientes para que no se queden en la calle, en la intemperie en el riesgo de la inseguridad.

Por otra parte, plantea fomentar la economía y el empleo, a pesar de la industria petroquímica en la zona el pueblo vive en la pobreza, hay que generar empleos en todos los municipios del distrito electoral local, pero también hay que mejorar la red carretera, garantizar el abasto de agua aprovechando el agua del Río Grijalva, y finalmente pidió que no nos dejemos imponer candidatos, hay una candidata que no es de la región.

El distrito electoral local XII tiene cabecera en Pichucalco, y lo integran Capilla, Copainalá, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Juárez, Ostuacán, Reforma, Solosuchiapa, Sunuapa, Tecpatán y Mezcalapa.