Cancelación del debate en Chiapas: esto opinan los Tuxtlecos

Ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez lamentan que ya no se realice un segundo debate entre los aspirantes a la gubernatura del estado para las elecciones del 2 de junio, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, de la Coalición Sigamos Haciendo Historia; Olga Luz Espinosa Morales, de Fuerza y Corazón por Chiapas, y Karla Irasema Muñoz Belanzar, del Movimiento Ciudadano, el foro estaba programado para el 26 de mayo, el próximo domingo, pero el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana determinó ya no realizarlo, no presentó argumentos, las campañas concluyen el 29 de mayo.

Uno de los ciudadanos consultados Saraín Osorio Espinosa, dijo que es lamentable que el IEPC haya decidido no realizar un segundo debate, era necesario para escuchar propuestas y para que los contendientes presentarán ante las y los chiapanecos sus propuestas, creo que hizo falta que el pueblo lo conociera las ideas, es un error descartar el segundo debate, le va a hacer falta a los candidatos y a la población a la hora de decidir su voto en las urnas.

No sé cuál es el motivo, no sé cuál es lo que justifica el IEPC el porqué no se haya realizado el segundo debate, era necesario porque en una democracia el pueblo y la gente que quiera participar en las elecciones del 2 de junio debe tener elementos para ejercer su derecho al voto, no había razón para no llevarlo a cabo, ya había fecha, pero no sé cuál sea el motivo, yo como ciudadano no conozco los argumentos del órgano electoral, tiene que esperarse el argumento de la autoridad electoral, los candidatos debían poner una alerta al IEPC y pedir que hay tiempo para retomar ese debate.

Mientras tanto, Salvador Ruiz Zambrano expuso que es evidente que el IEPC ha fallado, si bien para muchos ciudadanos hay un candidato que aventaja y que otros no tienen posibilidades de competir en las urnas, el debate debía celebrarse, han sido rebasadas las expectativas, la opinión pública desea saber las tareas de los aspirantes y las propuestas debían llegar a la ciudadanía, pero al no realizar este segundo debate sin duda que hace falta dar la oportunidad al pueblo de que escuche, ojalá hoy o mañana decidan abrir la oportunidad del debate y sé de la oportunidad a los ciudadanos de conocer las propuestas, era necesario.

Elecciones 2024

Insistió que era necesario conocer las propuestas no los ataques, es importante saber que van a hacer en el tema de la pobreza extrema, la inseguridad, la educación y otros temas como la falta de inversión y derrama económica para combatir el rezago social.

Mientras tanto, don Manuel Hernández Díaz, de la comunidad El Palmar municipio de Chiapa de Corzo, dijo que hay muchas comunidades rurales marginadas, lejanas de las ciudades, a dónde no han llegado los aspirantes a la gubernatura y tener la oportunidad de ver un segundo debate por televisión era la oportunidad de conocer sus propuestas, pero al no llevarse a cabo se deja al pueblo sin la oportunidad de conocer lo que harían los aspirantes a la gubernatura por el estado de Chiapas.

En su momento, Meyli Vázquez comentó que le hubiera gustado escuchar propuestas de los tres aspirantes a la gubernatura en materia de medio ambiente, en el reciclado de plástico, saneamiento ambiental, saneamiento de las aguas negras, recolección de residuos sólidos, estrategias para la captación de agua de lluvia, por ello era necesario llevar a cabo un segundo debate entre aspirantes a la gubernatura del estado.

Olga Luz Espinosa Morales estaría iniciando su cierre de campaña para la suspensión de la gubernatura en un evento masivo en Zinacantán el próximo domingo, en compañía de la candidata presidencial, Xóchil Gálvez Ruiz, del PRI, PAN y PRD, mientras que por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, estaría el domingo al medio día recibiendo a la candidata presidencial Claudia Sheimbaum Pardo, el domingo al medio día en Tuxtla Gutiérrez, la candidata del Movimiento Ciudadano, Karla Irasema Muñoz Belanzar, no ha hecho público su agenda de los próximos días para el cierre de campaña.

