Agresión armada a candidatos genera miedo en la ciudadanía en Chiapas: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) lamenta la agresión armada en contra de aspirantes a puestos de elección en Chiapas, sobre todo municipales, y eso incide en el ánimo de la ciudadanía porque genera miedo, hasta este momento hemos ido avanzando de manera gradual en todas nuestras actividades y lo que hacemos es colaborar de manera cercana con las instituciones de seguridad pública para que nos brinden la protección en todos los trabajos y en el día de la elección del 2 de junio, dijo la presidenta del Consejo local en el estado, Claudia Rodriguez Sánchez.

También ya tenemos seguridad en las trece juntas distritales del INE con elementos debía Guardia Nacional, y participamos en las mesas de seguridad en las que participan los dirigentes de los partidos políticos para que sensibilicen a sus candidaturas para que se conduzcan con respeto, porque muchas de estas situaciones se han dado entre candidatos de un partido y otro, y hemos hecho un llamado a las representaciones partidistas para que sensibilicen a sus contendientes para que sea una elección democrática y no sea una elección de miedo, añadió en entrevista.

La ciudadanía se siente intranquila con los hechos ocurridos en estas elecciones, sin embargo, se ha estado trabajando la seguridad para reforzar esta misma / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Rodríguez Sánchez expuso que por ahora el INE no tiene zona denominada como de alto riesgo en Chiapas, si he Is tenido complicaciones para desarrollar nuestros trabajos principalmente en la zona Sierra en los municipios de Motozintla, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Chicomuselo, Bella Vista, Frontera Comalapa, La Trinitaria, El Porvenir, Siltepec, Honduras de la Sierra, en Pantelhó, en secciones electorales de Tila; en Honduras de la Sierra es un asunto de ejidos que se quieren desincorporar y regresar a Siltepec.

Pantelhó es el único municipio complejo donde hay complicaciones para instalar casillas, hemos trabajado con las corporaciones de seguridad el viernes pasado en el distrito de Bochil donde se invitó a los candidatos municipales, no asistieron todos, para poder llegar a un acuerdo para que permitan la celebración de elecciones, seguimos trabajando en ello pero no tenemos autorización, explicó.

No son todos los municipios en conflicto donde no se instalarían casillas, son algunas secciones electorales focalizadas, el único municipio completo donde tenemos complicaciones es Pantelhó, pero seguimos trabajando para lograr las condiciones para que pueda haber elecciones, reiteró la consejera del INE En Chiapas.

A nivel federal trece candidatos han solicitado el protocolo de seguridad, no se si cuentan con ellas porque a nosotros nos lo solicitan y las remitimos a nuestras instancias superiores y ellos a la Guardia Nacional que determina que si es necesario lo conceden, recalcó.

El INE reprueba todos estos acontecimientos violentos que están sucediendo en contra de los candidatos en Chiapas y sus equipos de trabajo en Campaña, pero es un tema que le corresponde a las autoridades resolver, es un tema de elección de ayuntamientos, lamento mucho estos acontecimientos, creo que debemos tener altura de miras para llevar a cabo una elecciones en paz y tranquilidad y en donde se reconozcan los resultados.

No creo que sea una elección de miedo, ha generado miedo en algunas localidades pero se está trabajando en materia de seguridad para reforzar justamente la seguridad a través de patrullamientos con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Armada de México, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, son hechos lamentamos en donde la ciudadanía se siente un poco intranquila, afortunadamente hemos ido avanzando e informamos a la ciudadanía que contaremos con elementos de seguridad el día de la jornada electoral.

No podemos determinar dónde si va a haber elecciones y dónde no, seguimos trabajando para generar esas condiciones, no podemos hablar hasta este momento de que no habrá, nosotros dialogamos con los lideres sociales de las comunidades para pedirles si podemos trabajar y en que horario, tenemos instalados los trece consejos distritales y están funcionando de manera permanente y de manera óptima, subrayó.