Chiapas vive los procesos electorales más violentos de su historia

Chiapas vive el más violento de los procesos electorales en su historia, suman ya cuatro candidatos a puestos de elección asesinados, se vive una inseguridad más profunda que la ocurrida en 2021, cuando se anularon las elecciones en los ayuntamientos de Frontera Comalapa, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, El Parral y Siltepec; no se realizó por falta de garantías en Honduras de la Sierra, mientras que las extraordinarias de 2022 solo se efectuaron en cuatro municipios, no así en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra.

En Chiapas se han presentado agresiones en contra de aspirantes y candidatos a puestos de elección para los comicios del próximo 2 de junio donde cuatro de ellos perdieron la vida; la primera agresión fue en contra de Antonio Santiz Gómez, aspirante a la presidencia municipal de Tenejapa, quien desapareció el 27 de noviembre de 2023; Martín Palé, aspirante a la alcaldía de Huixtán que fue asesinado el 9 de diciembre del 2023; Irán Mérida, aspirante a la presidencia municipal de Frontera Comalapa fue desaparecido el 14 de diciembre de 2023 y David Rey González, aspirante a la presidencia municipal de Suchiate, asesinado el 5 de enero del 2024

Local

William Osvaldo Ochoa Gallegos, candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN y PRD), el viernes 23 de febrero sufrió un atentado en el municipio de Las Rosas, días después a su equipo de trabajo lo despojaron de un vehículo cuando se dirigía al municipio de Arteaga; también a Gabriel Orantes Villatoro aspirante a la presidencia municipal de San Fernando por Morena fue víctima de un atentado en el tramo carretero San Fernando - Tuxtla Gutiérrez.

Carmelita Fernández Benavente, candidata a la alcaldía de Ángel Albino Corzo, sufrió la quema de su casa y un hotel de su propiedad el 1º de marzo de 2024; Obdulio Gutiérrez Gutiérrez, precandidato a la presidencia municipal de Maravilla Tenejapa sufrió un atentado armado el 8 de marzo de este año; Diego Pérez Méndez, precandidato del PRI a la presidencia de San Juan Cancuc fue asesinado el 14 de marzo de 2024; Enrique Pérez Santiz, candidato alcalde de Chenalhó sufrió un atentado el 26 de abril cuando se desplazaba a bordo de su camioneta.

Existe una inseguridad más profunda que la del año 2021 cuando se anularon las elecciones en ciertos municipios del estado debido a la falta garantizada de seguridad / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

En el municipio indígena de Amatenango del Valle fue asesinado por un grupo armado el presidente municipal Julián Bautista Gómez, quien buscaba la reelección, en un ataque perpetrado el 9 de abril de este año cuando se desplazaba a bordo de un vehículo.

La noche del 27 de abril del presente año, Rey David Gutiérrez Vázquez, candidato por el Partido del Trabajo a la presidencia municipal fue secuestrado y aunque cuatro días después reapareció en un video publicado en su red social, desmintió haber sido plagiado, culpó a adversarios políticos de difundir la noticia. En tanto el 2 de mayo sujetos armados amenazaron y cerraron la casa de campaña de Carlos Cesarín Ortega, candidato a la presidencia del Partido Chiapas Unido, en el municipio de Emiliano Zapata y el 3 de mayo fue agredida la camioneta en la que se transportaba el candidato a la presidencia de Benemérito de las Américas, por el partido Chiapas Unido, Juan Carlos Gómez.

En las elecciones locales del 2 de junio se elegirán 14 mil 500 puestos en los 123 ayuntamientos y 40 diputaciones locales, 20 propietarias y 20 suplencias, pero se reportan 400 sustituciones de candidaturas y pueden seguir las sustituciones, aún cuando se hayan impreso las boletas electorales.





Renuncias





En el municipio de Altamirano, el candidato del Partido Verde Ecologista de México, Óscar Pinto Gómez y su planilla renunció el 7 de mayo a la candidatura a las elecciones del 2 de junio por considerar que no hay garantías para el desarrollo de la jornada electoral del primer domingo de junio próximo.

El 25 de abril fue privada de su libertad la presidenta del Concejo Municipal de Altamirano, María García López, hecho que la Fiscalía General del Estado investiga, al igual que también los crímenes que se han presentado en este proceso electoral, por lo que se ha abierto una carpeta de investigación.

El consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE), documenta que existen riesgos de no instalación de casillas en algunas secciones electorales de 10 municipios, así lo confirma la presidenta del consejo local, Claudia Rodríguez Sánchez, debido a la prevalencia de inseguridad. En el distrito electoral federal 2 existen secciones con problemas en el municipio indígena de Pantelhó, donde se ha complicado la inseguridad y desde el 26 de julio de 2021 están desaparecidas 19 personas, mientras familiares culpan al grupo de autodefensa denominado El Machete.

En el distrito electoral federal número 8 hay problemas para instalar casillas en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo y Bellavista; en el Distrito 13 en las secciones de Amatenango de la Frontera y Bejucal de Ocampo, no hay condiciones para instalar urnas.

Se han presentado renuncias de ciertos candidatos debido a los incidentes que han ocurrido en el estado / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

La misma situación vive el distrito electoral federal número 5 en la localidad La Candelaria, San Cristóbal de las Casas; mientras en el Distrito 11 hay complicaciones en secciones electorales de Altamirano y la comunidad Nuevo León, municipio de Teopisca.

En el municipio de Honduras de la Sierra no hay garantías para el desarrollo de las próximas elecciones, debido a que los ejidos Ángel Díaz, Cerro Perote y Santo Domingo La Cascada solicitan al Congreso del Estado su desincorporación y ser regresados a Siltepec, de no ser aprobado por el Poder Legislativo no habría elecciones el 2 de junio en ese territorio.

Dicho municipio fue creado el 25 de abril de 2018, su primera elección debió ser en el 2021 y no se realizó; la extraordinaria de 2022 tampoco se llevó a cabo.

En este caso, son las tres comunidades que no dan permiso de instalar casillas y exigen ser desincorporados de este territorio y los regresen a Siltepec, el INE sigue las negociaciones y se espera alcanzar acuerdos.

Los municipios que identifica el INE con la mayor incidencia de inseguridad son: Tila por cuestiones agrarias, Venustiano Carranza por cuestiones agrarias y conflictos al interior, inseguridad en Frontera Comalapa, Bellavista, Chicomuselo y la zona fronteriza entre Belice y México.

En Tuxtla Gutiérrez y Tapachula prevalece la negativa de ciudadanos a ser funcionarios de mesas de casillas, pero en Chiapas existen comunidades con conflictos como Tila que históricamente no han permitido instalar casillas, mientras el INE ha tenido problemas de agresiones a técnicos operativos en Chicomuselo, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Pantelhó, pero hemos ido avanzando de manera gradual, dijo Claudia Rodríguez Sánchez.

Local Urge aplicación de la ley en Chiapas ante creciente inseguridad

En Pantelhó, de 84 autoridades locales, 34 firmaron un escrito que manifiestan su desacuerdo para el desarrollo de elecciones y al parecer 20 de ellas sí están de acuerdo con las elecciones, por lo que el INE deberá seguir trabajando, reiteró la consejera electoral del INE en Chiapas.

Otros que representan mayor riesgo de no instalación de casillas son los distritos electorales 8 con cabecera en Comitán de Domínguez y el 13 con cabecera en Huehuetán. A nivel estatal se esperan instalar 6 mil 992 casillas, se lleva un 91.79 por ciento de nombramientos entregados a ciudadanos que serán funcionarios de casillas y capacitados el 81.77 por ciento.

En los municipios de Sitalá y Chilón el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio y el Gobierno Comunitario adelantan a través de Pascuala Vázquez Aguilar, que no ejercerán su derecho al voto porque el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no han realizado la consulta ciudadana solicitada desde el 2017.

La diputada local, secretaria de la mesa directiva del Congreso del Estado, Karina Margarita del Río Zenteno, dijo que son respetables las renuncias a las candidaturas, ella a la vez es candidata a diputada federal por Morena en el Distrito 2 con cabecera en Bochil y dice que no ha recibido amenazas, pero lamentó la inseguridad y dijo ver más psicosis en los medios de comunicación donde cualquier evento violento se magnífica.





Candidatos solicitan protocolos de seguridad al INE





En el Consejo Local del INE se ha solicitado el protocolo de seguridad para 14 candidaturas, dos de ellas para elecciones locales, nueve para elecciones federales, además, que las fuerzas federales y estatales de seguridad acompañen las actividades de los órganos electorales.

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, no dio cifras, nombres, municipios o distritos electorales federales y estatales, pero confirmó que han solicitado al INE el protocolo de seguridad y que hay zonas del estado que están muy complicadas políticamente como Venustiano Carranza, Pantelhó, Altamirano, Frontera Comalapa y diario se suman este tipo de comentarios que no quisiéramos ver en la política, pero que forman parte de la cotidianidad.

Lee más: Pierden la vida 17 personas en ataques a candidatos de Chiapas

No ha habido ni un llamado de ninguna autoridad a nosotros como partido político para sentarnos en una mesa de coordinación, no he visto al IEPC dar algún pronunciamiento de lo que está pasando, nosotros como partido, siempre procuramos la participación ciudadana, participación social, pero cuando éstas van a poner en riesgo a una sola persona, ya sea candidato o ciudadano, es mejor valorar, en ese sentido yo espero el llamado para establecer una gran mesa de coordinación y esto no vuelva a pasar.

Se suma la cantidad de hasta cuatro candidatos asesinados hasta la fecha en estas elecciones en Chiapas / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

En su reciente visita a Chiapas el 30 de abril, el presidente nacional del PAN, Marko Antonio Cortés Mendoza, dijo que en Venustiano Carranza, los grupos delictivos solo quieren que haya un candidato, están bajando a los de todos los partidos y nadie dice algo

Los bajan amenazándolos a ellos y a sus familias, porque el crimen organizado quiere imponer a sus candidatos, esto es inaceptable, por eso mi llamado es al voto reflexivo, al voto bien pensado, mi llamado es a que la gente le diga que sí ‘a los cuervos de la nación’, pero que cuando estén en la privacidad de la urna que crucen pensando en México”, citó.

La violencia en nuestro país está fuera de control y pudiera ser, esperemos que no, que este 2 de junio la última elección democrática en la que los mexicanos podamos ir a votar, es tan importante que vayamos y que le pongamos un alto al autoritarismo destructor, un cómplice del crimen organizado, puntualizó.