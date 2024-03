Candidatos del PRI, PAN y PRD cuentan con seguridad personal ante violencia

En Chiapas dos aspirantes a puestos de elección de la coalición Fuerza y Corazón por México, para las elecciones del 2 de junio cuentan con seguridad personal, Olga Luz Espinosa Morales, aspirante a la gubernatura del estado, y Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, aspirante al Senado de la República, debido a las condiciones de inseguridad que prevalecen en el estado.

Así lo confirmó Olga Luz Espinosa Morales, aspirante a la gubernatura del estado por el PRI, PAN y PRD, debido a que el tema de la inseguridad está muy complicado Chiapas, es uno de los estados más violentos, ahora para hacer campaña las elecciones se han complicado mucho no solamente a nivel estatal sino a nivel nacional y hablo de elecciones porque en el proceso electoral pasado la violencia se presentó en muchos lugares del estado, amigas que compitieron para las presidencias municipales lamentablemente no pudieron hacer campaña al 100 por ciento, a muchas de ellas las amenazaron, las urnas estuvieron secuestradas en muchos lugares, entonces a razón de eso y a raíz de lo que se está viviendo en el país en el estado que tenemos zonas de gran conflicto como Frontera Comalapa y Chicomuselo.

Muchos candidatos están solicitando la seguridad con el protocolo de atención a la seguridad que brinda el Instituto Nacional Electoral, nosotros lo solicitamos recién y ya ahorita nos brindaron la seguridad a través de la Guardia Nacional, se hizo un escrito, e inmediatamente la Guardia Nacional en la Ciudad de México se comunicó con nosotros tuvimos una video llamada, nos pidieron algunos datos, nos hicieron una encuesta y determinaron qué tipo de seguridad necesitábamos.

Olga Luz Espinosa Morales, aspirante a la gubernatura, y Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, aspirante al Senado de la República, han solicitado protección debido a la situación de violencia en la región



Hoy tengo la ayuda y la protección de la Guardia Nacional todavía estamos cierto en un periodo de intercampaña, pero tenemos muchas reuniones y lamentablemente desde siempre he sido oposición y se sabe perfectamente que cuando eres oposición las condiciones son más complicadas, comentó Espinosa Morales.

Ahorita tenemos un protocolo personalizado con los compañeros de la Guardia Nacional que son chicos y chicas que nos están acompañando, a donde vamos me acompañan, si voy a una reunión ellos me acompañan, están en la casa de campaña y a donde quiera que voy me están acompañando, es personalizado yo la verdad estoy muy sorprendida, tengo que reconocer el trabajo del Instituto Nacional Electoral, la celeridad también para el protocolo y también tengo que reconocer el esfuerzo que hace la Guardia Nacional en este momento que es necesaria la participación política de las mujeres y de los hombres de la oposición, añadió.

Olga Luz Espinosa Morales, aspirante a la gubernatura del estado / Foto: Jhonatan González / El Heraldo de Chiapas

El candidato a senador Williams Osvaldo Ochoa Gallegos ya lo había solicitado, de hecho fue el primero a nivel nacional que lo solicitó después del trágico incidente que tuvo entre Las Rosas y Teopisca hace unas semanas, digo trágico porque nadie en política debe sufrir esto los actos de intimidación, él solicitó pero además a través del presidente estatal del PRI, Rubén Zuarth Esquinca, pedido que todos los candidatos a diputados federales soliciten el protocolo de seguridad.

Es terrible lo que pasa, pero además son aspirantes, son candidatos, algunos hasta precandidatos, otros en el país ni siquiera llegaron a ser candidatos, no solamente de la oposición, de todos los colores han sido lamentable asesinados, veía la última estadística que han sido aproximadamente 23 personas que perdieron la vida por el simple hecho de querer ir a la contienda en este proceso electoral en México, expuso.

Dijo que el caso más grave es el de Marabatío Michoacán en donde nadie quiere ser candidato a la presidencia porque el que quiere levantar la mano es asesinado, entonces quien va querer participar, así como vamos a construir la democracia, nuestra democracia es una democracia muy joven y lo que tenemos que hacer es defenderla, es acuerpar a las y los candidatos y que bueno que hay estas medidas de seguridad para que podamos transitar de manera más tranquila.

Los candidatos de la Coalición Fuerza y Corazón por México cuentan con seguridad personal / Foto: Jhonatan González / El Heraldo de Chiapas

Hemos visto amenazas en redes sociales, en Facebook, Instagram, o Twitter, las personas expresan lo que a lo mejor están en su derecho de expresar lo que quieren, pero la libertad de expresión tiene sus límites, hay algunos mensajes que le causan ruido al equipo, expuso.