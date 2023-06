Todo listo para el Campeonato Estatal de Fisicoconstructivismo y Fitness Chiapas 2023

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - El 24º Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Chiapas 2023 está listo para impresionar a los amantes del deporte y la forma física. El evento se llevará a cabo el próximo 25 de junio a las 12:00 horas en el auditorio Ernesto "Che" Guevara de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)-Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Tuxtla Gutiérrez.

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affechac), encabezada por Jorge Jiménez Argüello, ha emitido la convocatoria oficial para este emocionante evento. Además de ser un campeonato estatal, este evento tiene un gran significado, ya que servirá como filtro clasificatorio para el Campeonato Nacional FMFF, que se llevará a cabo los días 30 de junio y 1 y 2 de julio en Oaxtepec, Morelos.

Todos los gimnasios afiliados de la capital chiapaneca están siendo invitados a participar y reunir a sus mejores atletas en este evento de carácter mandatorio. Aquellos que no participen perderán el derecho a competir en el próximo Mr. Chiapas 2023. Cabe mencionar que esta competencia no es solo para hombres, si no también para la categoría femenil.









La convocatoria establece las siguientes categorías para la competencia femenil: Fitness Figura, Libre, Bikini Libre y Bikini Wellness Libre. Por otro lado, para la competencia varonil se tomarán en cuenta los sectores de Principiantes, Novatos, hasta 65 kilos, hasta 70 kilos, de 70 kilos en adelante y Men's Physique Novatos y Libre.

El horario para que puedas inscribirte será de 9:00 de la mañana a 11:00 de la mañana en el auditorio, los atletas deberán presentarse con riguroso bikini y ya pintados, además de proporcionar la documentación necesaria, que incluye la CURP, credencial de elector y hoja de afiliación del Sirefe. Aquellos que no cuenten con la hoja de afiliación podrán adquirirla en el momento por un costo de 200 pesos.









El jurado calificador será designado por la Affechac y su fallo será inapelable. Los ganadores de cada categoría recibirán medallas y trofeos escultura, y los primeros lugares de las divisiones por peso y Libre tendrán cubiertos los gastos para asistir al campeonato nacional en Morelos.

El 24º Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Chiapas 2023 promete ser un evento lleno de emoción y excelencia física. Los atletas más destacados de Chiapas tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades y aspirar a un lugar en el escenario nacional.