Explotan memes en Twitter tras caída de redes sociales Facebook e Instagram

Doble Vía Se restablecen redes sociales Facebook e Instagram

La interrupción global de las plataformas de Meta, como Facebook e Instagram, hoy a las 9:00 am, no solo dejó a los usuarios sin acceso, sino que también desató una oleada de memes ingeniosos en Twitter.

Yo pensando que me hackearon Facebook e Instagram pic.twitter.com/csL3bEb4HK — El Guarromántico (@Guarromantico_) March 5, 2024

Durante las aproximadamente 2 horas de caída de las redes, los usuarios recurrieron al humor para sobrellevar la situación, compartiendo memes que reflejaban la sorpresa y la incomodidad causada por la inesperada interrupción. Aunque la falla tecnológica generó frustración, la comunidad virtual demostró una vez más su capacidad para convertir los contratiempos en momentos humorísticos.

we know why you’re all here rn — X (@X) March 5, 2024

El we que no se sabe sus contraseñas al ver que tiene que volver a iniciar sesión en Facebook e Instagram. pic.twitter.com/Z5aCQKc9gH — El Guarromántico (@Guarromantico_) March 5, 2024

pic.twitter.com/VTOACNfb3E — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

If you’re reading this post, it’s because our servers are working — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

#Tendencias | Caída de FB, WhatsApp e Instagram genera ola de memes https://t.co/ZWHfOYyfWi pic.twitter.com/qKLGJyaH4u — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 5, 2021 s

Se cayeron facebook e Instagram, cualquier cosa por el ayayay pic.twitter.com/ordY7DwwkD — marcie (@flowersfrdays) March 5, 2024

La presencia de los famosos como Marco Antonio Solís se une a esta ola de Memes

pic.twitter.com/Oorx1jg4Qk — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) March 5, 2024

La normalización de las plataformas de Meta después del breve apagón no solo restauró el acceso, sino que también dejó un rastro de memes que documentan la peculiar experiencia de la caída de las redes sociales.

