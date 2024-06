¡Mito o verdad! Puedo donar sangre si tengo tatuaje

Donar sangre es uno de los actos voluntarios más valorados y aplaudidos en la sociedad. De una manera rápida, sencilla y sin ningún riesgo para la salud, puedes contribuir significativamente a la sanidad y al bienestar de muchas personas. En tiempos recientes, numerosos voluntarios han acudido a los hospitales para donar sangre y ayudar a quienes más lo necesitan. Sin embargo, a lo largo de los años, se han generado muchos mitos sobre las donaciones de sangre y las circunstancias que pueden hacer que una persona no sea apta para donar.

Uno de los mitos más persistentes es sobre la elegibilidad de las personas con tatuajes para donar sangre. En El Heraldo de Chiapas, respondemos a la pregunta frecuente: "¿Se puede donar sangre con tatuajes?"

¿Puedo donar sangre con tatuajes?

A pesar de los rumores, la respuesta es sí, se puede donar sangre con tatuajes. Haberse realizado un tatuaje no impide a una persona donar sangre, ya sea para una intervención específica o de manera voluntaria para mantener las reservas del hospital.

La controversia en torno a este tema está relacionada con la posibilidad de infecciones derivadas de procedimientos no higiénicos al hacerse un tatuaje o un piercing. Si las agujas no están esterilizadas o si la tinta utilizada proviene del mismo recipiente que se usó para tatuar a otra persona, puede haber riesgo de infecciones transmisibles. No obstante, si el tatuaje se realiza en condiciones higiénicas y controladas, la persona está en condiciones de donar sangre, igual que cualquier otra.

Un tatuaje es una forma de modificación corporal realizada mediante la inserción de tinta, tintes y/o pigmentos para tatuajes, ya sean indelebles o temporales / Foto: Archivo

Cuánto tiempo debo esperar para donar sangre después de hacerme un tatuaje

Aunque tener tatuajes no impide donar sangre, las personas tatuadas no pueden donar inmediatamente después de hacerse el tatuaje. El periodo de espera varía según el país. En España, por ejemplo, se debe esperar cuatro meses, mientras que en otros países puede ser hasta un año. En Estados Unidos, es posible donar sin importar el tiempo de espera después de tatuarse.

Este tiempo de espera es crucial para asegurar la salud y calidad de la sangre del donante. Se estima que a partir del cuarto mes se pueden detectar enfermedades transmisibles por la sangre que podrían no ser evidentes inmediatamente después de hacerse el tatuaje. Además, es importante que el tatuaje haya cicatrizado completamente para evitar infecciones en la piel y en la sangre.

Los tatuajes pueden ser en diferentes formas y colores / Foto: pixabay

Es fundamental que la persona no tenga heridas abiertas en el momento de la donación. Aunque el tatuaje se haya realizado en un estudio con todas las condiciones sanitarias adecuadas, si durante el periodo de curación no se siguen las pautas de cuidado apropiadas, puede haber riesgo de infección.

Donar sangre es un acto de generosidad que salva vidas. Desmitificar las barreras y entender los requisitos para la donación, como en el caso de los tatuajes, es esencial para alentar a más personas a contribuir a esta noble causa. Si estás considerando donar sangre y tienes tatuajes, asegúrate de seguir las regulaciones locales y mantener una buena higiene para estar en las mejores condiciones posibles para donar.

Día Mundial del Donante de Sangre

El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre para agradecer a los donantes voluntarios no remunerados y hacer conciencia sobre la importancia de donar para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre.

La sangre posee los siguientes componentes sanguíneos:

Glóbulos rojos: transportan el oxígeno y ayudan a eliminar los desechos.

transportan el oxígeno y ayudan a eliminar los desechos. Glóbulos blancos : ayudan al organismo a combatir infecciones.

ayudan al organismo a combatir infecciones. Plasma: parte líquida de la sangre, sirve para transportar células, nutrientes y otros elementos del sistema inmunológico.

parte líquida de la sangre, sirve para transportar células, nutrientes y otros elementos del sistema inmunológico. Plaquetas: permiten la adecuada coagulación de la sangre.

