Primer mujer trans de Comitán representará a Chiapas en Miss Trans Nacional

Después de cinco años, Sofia Burguete regresa a los certámenes de belleza con más fuerza que nunca. Esta vez, se dispone a cumplir el sueño que tanto anhelaba al coronarse como la nueva "Miss Trans Chiapas 2024", posición que la llevará a representar al estado en el certamen nacional más importante para mujeres trans: la plataforma Miss Trans Nacional.

La emocionante noticia fue confirmada por Sofia a través de sus redes sociales, donde expresó: "Estoy llena de motivación y sin duda alguna, amigos, seguidores y mi bello estado, espero, como en cada proyecto importante en mi vida, su apoyo y respaldo. ¡Para que Chiapas suene más que nunca!".

La coronación oficial de Sofía Burguete está programada para el domingo 17 de marzo en el Teatro de la Ciudad Junchavín, en un evento totalmente gratuito que promete grandes sorpresas. Invita a todos a seguir su camino rumbo al certamen nacional y a brindarle su apoyo incondicional.

Además, Emmanuel Roblero, quien mencionó a Sofia en sus redes para felicitarla, destacó que si Burguete se alza con la victoria en este certamen, podría representar a México en Tailandia, llevando el nombre del país a lo más alto en la escena internacional.

El regreso de Sofia Burguete a los certámenes de belleza no solo es un hito personal, sino también un momento trascendental en la lucha por la inclusión y el reconocimiento de la diversidad en la sociedad. Su valentía y determinación inspiran a muchos, y su participación en este certamen sin duda alguna dejará una huella imborrable en la historia de la comunidad trans y en el mundo del espectáculo.

¿Quién es Sofía Burguete?

Es importante resaltar que Burguete en el 2022 compartió en sus redes sociales que el 9 de agosto del 2022 obtuvo el cambio de nombre y género de su acta de nacimiento; siendo así la primer mujer trans de manea oficial en el municipio de Comitán Chiapas.

Sofía Cothy Burguete Soto con tan sólo 27 años de edad, originaria del municipio de Comitán, logró su cambio de identidad de género en las oficina del Registro Civil en la Ciudad de México.

Sofia Burguete, oficialmente primera mujer trans en Comitán, Chiapas



📹: Facebook | Sofia Burguete pic.twitter.com/JBc1ppC7j9 — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) September 5, 2022

Sofia Burguete comenta que su camino no ha sido nada fácil, considera que luchar con la ignorancia es algo muy difícil ya que muchas personas creen que meter religión es sinónimo de salvación o hacer bien las cosas, sin darse cuenta que dios es amor y que si Dios no la amara como dicen, no le pasaran tantas cosas buenas en su vida puesto que ella piensa que él es el que tiene preparada su vida de principio a fin.