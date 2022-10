Monotonía, la canción de Shakira que incendió las redes

Ayer fue el lanzamiento mundial de la canción Monotonía de Shakira, sus fans estaban ansiosos, esperando que dieran las 7 de la noche, hora en que podrían por fin, escuchar esta colaboración con Ozuna.





Stream #Monotonia now! 🫀 @ozuna https://t.co/H9Fldum287 pic.twitter.com/zUxvjnPElb — Shakira (@shakira) October 20, 2022





El video causó expectativa debido a la reciente separación de la estrella colombiana de su ahora ex esposo, Gerard Piqué, el jugador español con quien vivió por 10 años y procrearan dos niños, hasta que se desató el escándalo de la separación debido a que el español le fue infiel a Shakira.





Para ser sinceros Shakira nunca ha sido tímida con las metáforas en sus letras y el video de Monotonía está lejos de ser una figura literaria; es directo. Shakira está rota, tiene un hueco que le a traviesa el pecho y no quiere disimularlo. pic.twitter.com/7cNoO4RqyP — Jonny From The Block (@silapreto) October 20, 2022





Desde entonces, la letras de sus canciones son vistas como claras indirectas y es que Monotonía no deja mucho lugar a dudas al respecto, con frases como “No fue culpa tuya, ni fue culpa tuya, fue culpa de la monotonía”, seguro porque no podía poner “culpa de Clara Chía”.





Queríamos que Shakira le tirará a Piqué y lo hizo bajo la siguiente descripción: Siempre buscando protagonismo, narcisista, todo el tiempo con mala actitud, no daba ni la mitad de lo que le brindaban, ya ni caminaba en la relación, se volvió frío y la excusa de él la #Monotonía pic.twitter.com/7uHoS6Hopk — Andrés Guillén 🤖🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) October 18, 2022





Sí está muy fuerte esto. Auxiliooooo!!!#Shakira #Monotonia pic.twitter.com/wnsCNCi2UT — Moisés Jackson🫀 (@MoiJ4ckson) October 20, 2022





Otra frase “nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”, también puede ser interpretada como parte de lo ocurrido, por cierto, el momento en que se menciona es bastante violento gráficamente; "De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcicismo", si esto no es una pedrada, difícilmente se puede pensar en otra cosa.





Creo que todos estamos de acuerdo con que Piqué es el hombre más repudiado internacionalmente en la actualidad #Monotonia #Shakira pic.twitter.com/GYxVSojTwI — ↬ 𝓙𝓮𝓼𝓼♕ (@jesscarolina_13) October 20, 2022





yo después de escuchar monotonía la nueva canción de shakira#Monotonia #shakira pic.twitter.com/LL9YfEvXqo — 𝙨𝙚𝙗𝙨 (@xsebas07) October 20, 2022





Este álbum de Shakira, la ha llevado a ser la segunda artista cuyo nombre irá grabado en la playera del FC Barcelona, equipo en el que juega el ex de la cantante quien ahora deberá portar su nombre grabado a menos que piense en dejar el equipo.





—Shakira: “No fue culpa tuya ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía”



–Todos abrazando a Shakira y mirando a Pique... pic.twitter.com/dEmjZVZGU5 — Carlos Del valle (@CaDelval) October 20, 2022





Cuando les digan que el amor no te puede destruir, muestren esta foto. #Monotonía #shakira pic.twitter.com/9t4vvIRoyH — Caro Mendoza (@carito_gt) October 20, 2022

La situación ha desatado los memes y opiniones en redes sociales, como suele ocurrir con todo fenómeno social, hay unos increíbles que seguro te harán reír y opiniones que llevan a reflexionar sobre la salud emocional de la intérprete.

Seguramente esta será la nueva canción oficial para los ex ¿Ya pensaste a quién se la vas a dedicar?





TU NO DABAS NI LA MITAD PERO SI SÉ QUE DI MAS QUE TÚ #Shakira #Monotonía pic.twitter.com/HeDLW4vvO7 — bessuvia 💜 (@bessuvia) October 20, 2022





Como parte de su acuerdo con Spotify, Barcelona lucirá el logo de Shakira en su camiseta, por el estreno de 'Monotonía', el nuevo sencillo de Shakira.

El defensor GerardPiqué tendría que usar el logo de su ex-pareja de una canción que habla de él y su infidelidad hacia ella. pic.twitter.com/1mJTTPsC61 — Marco Rey (@MarcoReyPicks) October 19, 2022





Cuando Shakira dice «Tú no dabas ni la mitad pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mi ni estaba caminando.» Bro I really felt that#Monotonía pic.twitter.com/UhR2zlyOSI — Mariel (Taylor's Version) ♡ (@Taeyhade) October 20, 2022