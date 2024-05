Aspirantes a la alcaldía de Suchiate debaten en Tuxtla Gutiérrez

Cuatro de un total de cinco aspirantes a la presidencia municipal de Suchiate, el cual está conformado por 41 mil 600 habitantes en la frontera con Guatemala, debatieron públicamente este jueves en la sede de la Universidad Autónoma de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, donde expusieron algunos de los objetivos a realizar en caso de que les favorezca el voto en las próximas elecciones del 2 de junio, todos coinciden que el gran tema que les preocupa es la inseguridad, los temas abordados fueron seguridad, salud, desarrollo y desarrollo económico.

No asistió al debate la candidata de la coalición integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, Ana Karen Solís, no informó al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana la razón de su inasistencia al foro de participación en el marco de la campaña política en busca del voto del electorado para las elecciones del 2 de junio.

Elecciones 2024 Seguridad, salud y desarrollo, temas centrales del debate entre candidatos de Suchiate

Por el Partido Mover a Chiapas, José Alfredo Ventura Alfonso, dijo que si principal preocupación es la inseguridad que estamos viviendo hoy en día, es un tema alarmante, y como ciudadano del municipio me preocupa, me preocupa en manos de quienes vamos a dejar el gobierno de Suchiate que hoy en día ha sido golpeado en el tema de la inseguridad, ya no se habla más de la cultura, del deporte, de la educación, que han sido abandonados, tenemos un municipio en decadencia.

Me comprometo a rescatar el municipio de ese abandono, del olvido, hacen falta obras de agua potable, drenaje, alcantarillado, pavimentación de calles, mejoramiento de caminos, energía eléctrica, deporte, salud, educación, pero lo principal es la seguridad, me preocupa la situación que vivimos, y tengo que hacer valer las necesidades del pueblo para construir una frontera segura, tengo las manos limpias.

Añadió que salvaguardara la integridad, los derechos de las personas y prevenir delitos será una prioridad, vamos a tener un municipio seguro, a los policías les vamos a dar seguridad social, protección, equipamiento, y vamos a recuperar los espacios públicos que están acosados por la violencia, vamos a meter mano firme a la delincuencia, vamos a ampliar el número de policías, equipamiento y capacitación, mi único compromiso es con Suchiate.

Candidatos a la alcaldía de Suchiate acudieron a Tuxtla Gutiérrez a debatir sus propuestas para la ciudadania / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

No queremos una política de venganza, vamos a asignar patrullas a los ejidos, se harán recorridos constantes de manera estratégica para la prevención del delito, basta de corrupción y de engañar al pueblo, quiero crear el C5 para dar una respuesta efectiva al ciudadano, todos los días constato la inseguridad, hay robos y asaltos a mano armada, necesitamos recuperar la paz, basta de tanta corrupción, implementaremos botones de pánicos en comercios, plazas y espacios deportivos, también crearemos un centro de atención a las adicciones, es preocupante ver a niños de doce años drogándose.

En salud vamos a cumplir con el derecho humano, garantizar las medicinas que requiere la población con una atención de calidad, por el ingreso de trailers se capta un millón de pesos y hay que destinarlos a la salud, plantea apoyar al campo, pero también vamos a gestionar la universidad para generar oportunidades para las juventudes que desean estudiar, pidió el voto por las manos limpias, no vendas tu voto, no vendas tu dignidad.

Por su parte, Elmer de Jesús Vázquez, del Partido Redes Sociales Progresistas, confirma que el principal problema de Suchiate es la inseguridad, eso es lo importante y lo que tanto clama nuestro municipio, estamos aquí precisamente para dar ese compromiso de trabajo que traigo con los habitantes, traemos más temas en educación, cultura, obras públicas, deporte, pero lo que ha hecho mucho daño es la inseguridad, tenemos que darle esperanza a ese territorio, lo que ha pasado es el abandono.

Dijo que hemos tenido muchos asesinatos, asaltos, inclusive fue alertado por la embajada de Estados Unidos de América de el que municipio es altamente inseguro para sus connacionales, debido a los altos niveles de violencia, Suchiate es uno de los tres municipios considerados de más violencia en Chiapas, es preocupante, por eso tome la decisión de participar para darle al municipio la esperanza de la seguridad.

Añadió que su formación como empresario aduanero, liderazgo y capacidad, y su compromiso es la seguridad y la protección de las mujeres con la policía de la mujer y la patrulla rosa, el municipio se encuentra violentado, inseguro y hay que unirnos por la verdadera seguridad, tenemos que caminar juntos, basta de tanta amenaza y violencia contra las mujeres de Suchiate.

Dijo que quien tenga información de los delitos que se cometen en Suchiate que presente su demanda, hay que ofrecer propuestas de trabajo, los ejidos han estado olvidado en seguridad, vamos a crear la policía de turismo y de comercio, tambien vamos a crear un cuerpo de bomberos, necesitamos vivir libres.

Por otra parte, vamos a impulsar la atención a la salud, junto con la seguridad, propone aprovechar los beneficios fiscales y aduaneros para el progreso económico, rehabilitar el servicio de agua potable, mejorar la recolección de basura, disponer de créditos a la palabra para el comercio, el cambio urgente lo haremos todos, reflexionemos el voto, puntualizó.

Mientras que Dilma Nicolasa Barrios, del Partido Verde Ecologista de México, dijo que una de las primeras propuestas para Suchiate es el tema de seguridad, el tema de salud y muchos otros más que tenemos dentro de los ejes que van a regir nuestro gobierno, la inseguridad motivo a los Estados Unidos de América alertó a sus turistas sobre la inseguridad porque no hay control de nuestro municipio, sobre todo porque tenemos que ser muy tajantes, tenemos que participar para sacar adelante al pueblo.

Expuso que es empresaria, pero su motor y respaldo es su familia, cree en Dios, conozco las necesidades de mi municipio, sé lo que adolece, principalmente la inseguridad, falta de agua, de medicamentos en sus ejidos y en el municipio, impulsarnos la prevención del delito y llegaremos a todas las escuelas, en mi pueblo se vive una ola de violencia fuerte y vamos a implementar la policía escolar para el cuidado de nuestros hijos.

Hemos tenido nueve años de gobierno con mucha inseguridad, hay una administración en la que estamos pasando una gran inseguridad, nos sentimos agobiados y amenazados por el riesgo de no llegar con bien a nuestro municipio, los gobiernos del pasado han fallado, tenemos inseguridad, nos han fallado, estoy ocupada y preocupada por los estudiantes, también vamos a equipar tránsito municipal, en el primer día de gobierno vamos a iluminar las calles, a crear becas para hijos de policías.

Expuso que con el nuevo sistema de salud IMSS Bienestar vamos a atender las necesidades de la población, crearemos la Clínica de Salud Municipal y la Farmacia del Pueblo, así como servicio de ambulancia, haremos equipo con los gobiernos federal y estatal para la atención a la salud de la población en situación de mayor vulnerabilidad social, vamos a implementar centro médico y farmacia del pueblo de manera gratuita, sin descuidar que un tema estratégico es también la situación reforestación y la sustentabilidad, a la vez, impulsar el emprendimiento y el intercambio comercial, un programa de microcréditos para el comercio, finalmente pidió a los electores su voto en las elecciones del 2 de junio.

Por Morena, Sergio Alfonso Peralta Hernández, expuso que es necesario seguir con los proyectos jóvenes para Suchiate, porque hoy es nuestro tiempo, necesitamos mayor seguridad en este bello municipio, no tenemos que caer en los mismos de siempre, en los lobos de Suchiate, pidió a la sociedad conocer las propuestas y decidir con responsabilidad, soy joven pero con el corazón dispuesto a servir, haremos equipo con los habitantes de nuestro pueblo.

La principal propuesta en materia de seguridad es ganar la elección, "que no gobiernen los lobos de Suchiate", vamos a dignificar a las policías, vamos a incrementar su salario y equiparlos, les vamos a dar uniformes y becas para sus hijos, mi alianza no será con los delincuentes, vamos a poner orden, vamos a lograr que el municipio sea el más seguro del estado, insistió.

Abundó que le apuesta a la tecnología, se crearán bases en tres rutas estratégicas, cámaras de video vigilancia, se implementará el sistema de drones para la vigilancia, se incrementarán los operativos con los tres niveles de gobierno, se implementará la policía rosa, se creará el programa vecino vigilante, daremos seguimiento al programa operativo pie a tierra.

También vamos a rescatar a la población de los riesgos de las drogas con espacios públicos, vamos a fomentar la cultura y el deporte, a mejorar el sistema de salida abasto de medicamentos, un laboratorio clínico gratuito para la población, destinar tres ambulancias para los tres puntos estratégicos del municipio, a la vez, impulsar el desarrollo económico y la atracción de inversiones, no seré títere de nadie, el llamado es a reflexionar el voto y a decidir con responsabilidad para llevar las urnas de esperanzas y de amor.