Con la salud no se juega, vota por la honestidad: Melgar

Cuando un político quiere conocer de verdad las necesidades del pueblo, primordialmente debe acudir a dos lugares a conversar con la gente: uno, sin duda, los mercados, ahí se siente el ánimo popular, y dos, conversar con los transportistas, quienes día a día se enteran de lo que pasa y una de las principales preocupaciones en estos momentos es la falta de medicamentos.

En su reciente visita a Tuxtla Gutiérrez, el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al Senado de la República, Luis Armando Melgar, tomó un taxi rumbo a la Feria de la Santa Cruz, en Terán y durante el trayecto, el operador reconoció que, si bien lo servicios de salud son buenos, lo que más hace falta son los medicamentos.

“Uno va al hospital y ahí le atienden, lo que sigue faltando son los medicamentos. Sin medicamentos es como si no hubiera atención, porque no se cura uno. Todo el recurso de lo llevaron para la campaña política del ex secretario de salud, Pepe Cruz”, se quejó el operador.

En redes sociales vemos a diario, éste 2 de junio no votes por la corrupción, vota por la honestidad. Vota por Claudia Sheinbaum, Eduardo Ramírez Aguilar y por Luis Armando Melgar. Muchos chiapanecos sí creemos que es la mejor opción para el senado, ya que no dudamos que se traerá más apoyos y particularmente en salud.