Máynez critica al gobierno de Layda Sansores, y la acusa pacto con Alito y Adán Augusto

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Naranja, cerró su campaña en Ciudad del Carmen, Campeche. En el estado, acusó a la gobernadora de la entidad, Layda Sansores, de haber pactado con Alejandro, "Alito" Moreno, presidente nacional del PRI, y con Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación, para hacerle fraude al candidato de MC a la gubernatura de Campeche.

“Hace tres años aquí nos robaron la gubernatura. Alito pactó con Adán Augusto, entonces gobernador de Tabasco, para que cambiaran credenciales de elector, para que vinieran mapaches electorales y aquí en el Segundo Distrito, y en Ciudad del Carmen le robaron la elección a Eliseo Fernández”, declaró el candidato.

Para Álvarez Máynez, la gobernadora de Campeche ha tenido un mal gobierno durante su administración; incluso destaca que su único mérito fue “colgarse” del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus programas sociales, así cómo de la simpatía del mandatario.

Elecciones 2024 Álvarez Máynez critica a Felipe Calderón y políticos que lucraron con tragedia en mitin

Aunque las tres máximas del presidente sean: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, Layda no se ha cansado de mentir y traicionar al pueblo de Campeche.Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial.

Al inicio de su mensaje en Playa del Carmen, el candidato presidencial por el partido naranja pidió a los asistentes un minuto de silencio para las víctimas del desplome del escenario en el cierre de campaña de la candidata al municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, Lorenia Caravati, en el que nueve personas perdieron la vida y un centenar resultó lesionada.

República Investigan a empresa que montó el escenario del mitin que se desplomó en NL

Quiero pedirles su comprensión para que hoy, aquí desde Ciudad del Carmen, Campeche expresemos nuestra solidaridad con un minuto de silencio a esas personas, a sus familias y a sus seres queridos. Álvarez Máynez, candidato presidencial.

Máynez acusa a políticos del PRI y PAN de desear que no hubiera escapado de la tragedia

Álvarez Máynez también aprovechó para responder a los ataques y críticas de los simpatizantes y partidos políticos que impulsan a de la candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, luego del colapso del escenario el jueves pasado, para dañar al partido y a sus candidaturas de cara a la elección del próximo domingo.

“Todavía estábamos ahí subiendo a gente a las ambulancias y los políticos del PRI, del PAN estaban deseando que yo no estuviera aquí con ustedes, que no hubiera podido escapar de la tragedia. Para ellos todo es frotarse las manos, para ellos todo es más dinero, más poder, más negocio, para ellos los seres humanos son un instrumento para llegar a cargos”, declaró Álvarez Máynez.