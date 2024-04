Por ola de violencia, partido Tiempo x México de Michoacán no competirá en 32 municipios

MORELIA. El partido local Tiempo x México no postulará a candidatos en 32 de los 112 municipios michoacanos, debido a la inseguridad en esas localidades, informó su dirigente, Karla Martínez. La lideresa de la fuerza política afirmó que aunque hasta el momento sólo un aspirante a candidato a una presidencia municipal ha recibido amenazas directas de grupos del crimen organizado, muchos cuadros partidistas tienen temor por la ola de violencia política y prefirieron no participar en el proceso.

“Ante la ola de violencia cualquier candidato se puede sentir vulnerable, sobre todo quienes van de candidatos a las presidencias municipales por ser el que encabeza la candidatura”, indicó Karla Martínez.

La dirigente de Tiempo x México confirmó que por la inseguridad que prevalece en Michoacán y la falta de estrategia para contrarrestar los delitos en regiones muy complejas, el partido no tendrá candidatos en 32 municipios, aunque no especificó cuáles eran. De esta forma, el partido sólo registrará planillas en 80 municipios de Michoacán, de los cuales, precisó la lideresa, dos tendrán candidatos de la comunidad LGBTQ+, aunque no quiso dar a conocer los nombres.

Tiempo x México es un partido local de reciente creación que busca alcanzar un espacio en el Congreso local

Martínez agregó que hay 24 distritos locales en los que sí se logró contar con los perfiles necesarios para la elección.

El pasado 12 de enero fue asesinada la aspirante trans a la presidencia municipal de Jacona por el partido Movimiento Ciudadano, Míriam Ríos, mientras que el 27 de febrero, en Maravatío, fueron privados de la vida el mismo día, y con solo seis horas de diferencia, los aspirantes de Morena y del Partido Acción Nacional a esa alcaldía, Miguel Ángel Zavala y Armando Pérez Luna, respectivamente.

El pasado martes, en rueda de prensa, el secretario de Gobierno Elías Ibarra dio a conocer que hasta el momento 19 candidatos habían solicitado protección ante amenazas y presiones recibidas por grupos delincuenciales. Entre quienes pidieron custodia se encuentra el actual alcalde de Morelia, Alfonso Martínez.