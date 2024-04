La violencia gana terreno en Chiapas, ante ausencia de autoridades: Willy Ochoa

Tapachula, Chiapas.- La ausencia de las autoridades ha permitido que la violencia gane terreno, sin importar de que regiones estemos hablando, señaló el candidato al Senado, por la coalición PRI-PAN-PRD, Willy Ochoa Gallegos.

Willy, dijo que el voto silencioso de la ciudadanía es la respuesta, ante la ola de violencia, y que los actos de campaña que minimicen la situación atentan contra la inteligencia de los chiapanecos.

“Mientras la realidad dice una cosa, los políticos del oficialismo que andan en campaña hablan de todo menos de lo importante, andan como si no pasara nada, quieren ganar subiendo fotos de paisajes y selfies con sus amigos”, remarcó contundentemente ante los medios de comunicación.

Lamentó que la indiferencia sea la marca de un gobierno que levantó altas expectativas en su inicio, y que junto a la del Verde, sean sexenios que olvidaron a los chiapanecos, lo que confirma que aliados o separados no pudieron con las responsabilidades que se les encomendaron.“No podemos dejar que el temor nos quite el deseo de cambio el 2 de junio, porque si no actuamos hoy el futuro será peor”, puntualizó.

En este sentido, destacó la importancia de que en Tapachula, el Frente esté representado por Martha Villaseñor, una mujer valiente y capaz.

“Martha es la gran oportunidad para recuperar el brillo de Tapachula. Esta ciudad no puede ser el patio trasero de México, Tapachula debe ser la puerta de entrada a la grandeza de nuestro país”, concluyó.