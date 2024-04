Willy Ochoa se pronuncia a favor de la paz y tranquilidad en Motozintla y la Sierra 

“Sé muy bien el riesgo que implica alzar la voz en tiempos de la 4T, sé muy bien el riesgo que tengo al exigir paz y tranquilidad para el estado, pero Chiapas no se merece vivir así, ustedes no merecen vivir así, me duele el corazón al ver su frustración y temor, por eso he alzado la voz y les juro que jamás guardaré silencio como lo hacen los demás, vamos a pacificar Motozintla y la sierra entre todos, porque la gente buena y trabajadora no merece gobiernos ni legisladores indiferentes”, dijo Willy Ochoa al visitar la zona Sierra del estado ante miles de personas que acudieron al llamado.

Elecciones 2024

Por su parte los serranos reconocieron que el candidato al Senado por el PRI, PAN y PRD, desde hace años venía avisando que la violencia en Chiapas iba en aumento y que se le estaba yendo de las manos al gobierno por lo que aseveró, “estamos viviendo tiempos de oscuridad en Chiapas y nadie se hace responsable, quieren tapar el sol con un dedo, y son tan arrogantes que piensan que sus programas sociales serán suficientes para que la gente agache la cabeza y guarde silencio, pero están equivocados, en mis recorridos la realidad es otra, hay muchas facturas pendientes, y el pueblo de Chiapas las va a cobrar el 2 de junio”.

Destacó que muchos había dudado que él pudiera subir a la Sierra, el gobierno incluido ante lo que reiteró que muchos han olvidado que lleva años trabajando sin tener cargo alguno y por eso la gente lo recibe, porque confían en él.

“Sé que están haciendo cosas en nuestra contra, la misma gente me lo ha dicho, por eso le mandé un mensaje a la secretaria de Seguridad del país, para decirle que vendría a la Sierra, que vendría a Motozintla a pesar de tener un protocolo de seguridad a medias, reflejo de la indiferencia e incumplimiento de las garantías que ellos mismos comprometieron, y vengo porque no dejaré que la sierra chiapaneca quede en el olvido gubernamental”, concluyó.