CCE llama a no politizar el tema de los apagones

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Federico Baeza, afirmó que difiere de la postura emitida en otras entidades, respecto a la falta de agua y apagones en el sector privado de la industria y llamó a "no politizar el tema del agua".

"Nosotros diferimos con este tema del agua, porque nosotros no hemos visto apagones; no hay un problema de apagones, aquí en Chihuahua. Es algo real, no hay un problema de apagones y -los que- se presentan, son como siempre ha ocurrido en el sector".

Además, Baeza puntualizó que "la industria tiene sus apagones, que son muy de lo que siempre ha pasado", sin embargo no es un problema que sea de manera frecuente o que hasta el momento haya afectado.

No hay un problema constante, no hay un problema serio tampoco, todavía; la industria está trabajando bien, no hemos tenido problemas

Ejemplificó que se presentan con anterioridad, apagones cada tercer día, y estos duran entre cinco a diez minutos, pero no se trata de una situación nueva y que haya afectado al sector privado de Chihuahua, al menos hasta ahora.

El empresario enfatizó en que "nosotros lo que le hemos pedido a las juntas, y demás, no politizar los temas del agua. No debemos de politizar por ningún motivo los temas del agua".

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad ha cumplido con el sector de la industria en Chihuahua.

Reiteró que los apagones que se presentan, se han dado con anterioridad, pero expuso que de igual forma, se debe ser tolerantes, pues nada puede ser perfecto.





